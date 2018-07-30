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Сначала Брест хватал игроков, теперь – активно чистит состав

31.07.2018 19:47 — Разное | Партизан  
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Уже 7 видных исполнителей отправились на выход. Еще недавно мы дивились тому, как брестское «Динамо» собирает новичков. Это было масштабно – казалось, на официальном сайте скоро некуда будет вписывать игроков. Однако довольно скоро пошел обратный процесс. Непригодившиеся футболисты продолжают убывать по новым адресам.

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Артем Милевский, форвард, 33 года

Что-то произошло после матча с «Шахтером», проигранного на глазах у Диего Марадоны. Об этом сказано уже немало. Тем, кто последние недели провел в танке, лучше пробежаться по тегу.

Кто вместо: команда обходится без классической «десятки» и делает упор на вингеров.

Алексей Гаврилович, защитник, 28 лет


Тоже попал под горячую руку Шпилевского, и не спасло, что капитан. Еще недавно не было умышленного фола – сейчас уже в Бресте нет Гавриловича. Зато он есть в минском «Динамо», с которым также может поиграть в Лиге Европы.

Кто вместо: португальца Дениса Дуарте клуб подписал еще в июне. Открывшееся недавно трансферное окно наконец-то позволило использовать новичка.

Андрей Лебедев, защитник, 27 лет
Допустил немало результативных ошибок в нынешнем сезоне. Шпилевский-младший долго терпеть не стал. После ухода тренеру прилетело от игрока, но история развития не получила. Лебедев улетел в Казахстан, где уже провел один полный матч за «Жетысу» – команда отыграла его на ноль.

Кто вместо: из Могилева выписан Габи Кики.

Диксон Афоаква, форвард, 20 лет


Полгода легионер промаялся в дубле, где забил 8 мячей в 9 матчах. Был не нужен Латалу и Ковальчуку, Шпилевский дал шанс в товарищеском матче с «Рухом» – и уже через день 20-летний ганец остался без клуба. Недавно он перешел в словенский «Триглав».

Кто вместо: у «Динамо» хватает форвардов – Хобленко, Нивалдо, Фамейе. Впрочем, они не вместо, а сами по себе. Афоаква в этом сезоне не был команде помощником.

Алексей Легчилин, полузащитник, 26 лет

В прошлом году Легчилин был одним из лучших игроков клуба, получил даже за это роскошное авто от спонсора, а в нынешнем статус ключевого исполнителя был утрачен. Его выпускали на замену или оставляли в запасе после не самых удачных матчей команды. Закончилось все возвращением в Гродно, где, собственно, и начиналась профессиональня карьера Легчилина. К слову, с «Неманом» он уже успел вылететь из Кубка.

Кто вместо: профильные Осучукву, Нойок и Филипович, а также способные сыграть на этой позиции защитник Каргас и вингер Юзепчук.

Кирилл Премудров, полузащитник, 26 лет

 Еще один опорник, проигравший конкуренцию, – брестский, молодой, ненужный. Впрочем, на Премудрове крест не поставлен, хотя аренда в «Луч», идущий на последнем месте, выглядит как ссылка.

 Кто вместо: много кто (см. выше)

 

Константин Руденок, 27 лет, голкипер 

 


Пришел в Брест прошлым летом, в начале этого сезона отправился в аренду в минское «Торпедо», а летом нынешним расстался с клубом окончательно. Без работы долго не сидел. За новичка ФНЛ «Армавир» белорус уже сыграл два матча – в обоих команда уступила с минимальным счетом.

 Кто вместо: есть Гутор, есть Павлюченко, а Марадона грозится еще и возрастное усиление из Аргентины привезти.



 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Уже 7 видных исполнителей отправились на выход. Еще недавно мы дивились тому, как брестское «Динамо» собирает новичков. Это было масштабно – казалось, на...
 
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