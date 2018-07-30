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«Может МВД еще выпустит брошюру, как правильно заниматься сексом?»

31.07.2018 19:40 — Разное | Партизан  
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Байнет смеется над облавой на свингеров.


Отряд ОМОН пришел на вечеринку свингеров 30 июля в Минске, на которой люди занимались групповым сексом без обязательств. Мало того, что милиционеры пришли без приглашения, так еще и навязали участникам излюбленную позу «лицом в пол», пишет udf.by
Так продолжается борьба генерал-лейтенанта Игоря Шуневича за духовные скрепы. Ведь в БССР секса нет! 

«Очевидно, что под видом секс-вечеринок скрывается незаконная деятельность по организации и использованию занятия проституцией, по ее распространению, а также продвижению извращенных взглядов на отношения “мужчина-женщина”», — комментируют в милиции. 

По словам одного из свидетелей, никто не получал денег за секс, что даже прописано в правилах вечеринки. «Милиционеры мне говорят: “Вы же понимаете, это косвенно. Вы заплатили за вход, и это косвенная проституция”, — делится участник. — Так можно косвенной проституцией назвать что угодно. Познакомишься ты с девушкой, угостишь ее ужином или коктейлем, у вас случится секс. И что? Это тоже проституция?». 

Однако у милиции другая версия: что помимо участников на мероприятии были и профессиональные проститутки.

Так или иначе, вот как отреагировали на милицейскую облаву белорусы в соцсетях.


 
Теги: Минск
 
 
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