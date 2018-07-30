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Крупный литовский инвестор планирует удвоить мощности в Беларуси

31.07.2018 19:19 — Разное | Партизан  
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Одна из крупнейших в Балтийских странах групп по производству древесины и мебели – Vakaru medienos grupe (VMG), инвестирующая в Могилевской области Беларуси вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), планирует увеличить в соседней стране продажи в два раза, передает DELFI.lt.

На этой неделе ЕБРР выделил на реализацию проекта фабрики в Могилевской области кредит в размере 50 млн евро. Генеральный директор входящей в группу и зарегистрированной на Кипре компании VMG Holdings Эгидиюс Моцкус сообщил, что кредит будет предназначен для развития производственных мощностей и складских площадей, а также для рефинансирования части кредитов. По его словам, для инвестиций в Белоруссии также были использованы собственные средства, однако конкретного их размера компания пока не раскрывает.

«Будем надеяться, что мощности по производству мебели увеличатся вдвое. Мы планируем построить новую производственную площадь размером в 20 тыс. кв. метров и инвестировать в новое оборудование. Инвестированные средства позволят превращать все производимые предприятием древесно-волокнистые плиты в корпусную мебель. Не потребуются промежуточные продукты, не будет отходов, вся древесина будет превращаться в мебель, которая будет экспортироваться в Западную Европу, США и Россию», - сказал Э. Моцкус.


Он отметил, что в результате реализации проекта будет создано более 200 новых рабочих мест, число работников превысит 1,7 тысячи. VMG, продающая основную часть продукции шведской Ikea, в прошлом году получила 17,484 млн евро чистой консолидированной прибыли – на 6,6% больше, чем в 2016 году, когда она составляла 16,403 млн евро, а консолидированная выручка за год выросла на 14,1% до 165,292 млн евро.


 
 
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Одна из крупнейших в Балтийских странах групп по производству древесины и мебели – Vakaru medienos grupe (VMG), инвестирующая в Могилевской области Беларуси вместе с...
 
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