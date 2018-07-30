Виртуальную карту Минска 1960-1970 годов представила компания Wargaming ​для игры World of Tanks

Маршрут проходит между цирком и площадью Победы. Обелиск, Свислочь, парк Горького и Янки Купалы – все объекты воссоздали с высокой точностью.

Даже названия улиц соответствуют исторической эпохе. В том числе специалисты использовали снимок 1965 года с американского самолёта-разведчика. По легенде, в городе проходит учебная эвакуация, улицы опустели, а небо патрулируют вертолёты. Через виртуальный Минск привлечь внимание к реальному – одна из задумок разработчиков.

Карта в игре появится к началу сентября – подарок жителям ко Дню города. Тогда же минчане отметят ещё один праздник – День танкиста, который в прошлом году собрал более ста тысяч человек.

В парке Победы организуют самую большую игровую зону – 200 компьютеров для любителей сражаться в виртуальном мире. Кроме этого, beauty зоны, фудкорты, фотомастерские, детская площадка, ярмарка с сувенирами, а также хорошая музыка. Главный сюрприз вечера – выступление Iowa и Бумбокса. И в завершение для минчан и гостей столицы праздничный салют.