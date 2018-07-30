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В коде iOS 12 нашли упоминание двух SIM-карт в новых iPhone

31.07.2018 20:31 — Разное | Tut.by  
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Разработчик и редактор 9to5Mac Гильермо Рамбо (Guillermo Rambo) обнаружил в iOS 12 beta 5 упоминание режима работы системы одновременно с двумя SIM-картами. Об этом пишет TJournal.

Рамбо обнаружил упоминание двух слотов в части системы, отвечающей за генерацию диагностических отчетов. Там появились строки «second SIM status» («статус второй SIM») и «second SIM tray status» («статус второго лотка SIM»).


По мнению разработчика, это «явно указывает» на то, что iOS в ближайшем будущем будет работать на аппаратах, поддерживающих две SIM-карты. Упоминание «лотка» свидетельствует о наличии отдельного физического слота для второй SIM, а не об электронной «виртуальной» SIM.


Обычно находкам из бета-версий iOS можно верить. В 2017 году Гильермо Рамбо еще до презентации Apple обнаружил инструкции по использованию iPhone без кнопки «домой» и по настройке Face ID. После этого компания представила iPhone X без кнопок на экране и с датчиком лиц.

Пока неясно, будут ли iPhone с двумя SIM продаваться свободно или их планируют выпускать для отдельных регионов. По данным Device Atlas, в 2017 году dual-SIM-аппараты были популярны в Индии, Нигерии, Бразилии и Египте.

Напомним: в этом году Apple планирует выпустить три смартфона. Первый — обновленный iPhone X, второй — iPhone X Plus с экраном на 6,5 дюймов, третий — iPhone с 6,1-дюймовой IPS-матрицей. Вся тройка получит систему распознавания лиц Face ID с датчиками True Depth.

Смотрите, сколько стоят нынешние iPhone:

 
 
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