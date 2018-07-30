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СКР проверяет информацию о трагедии в ЦАР, сообщили на Смоленской площади

31.07.2018 21:18 — Разное | Интерфакс  
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Следственный комитет РФ начал проверку информации об убийстве трех человек, предположительно, россиян, в Центральноафриканской Республике, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Я могу сказать, что в данное время подключился Следственный комитет Российской Федерации", - сказала М.Захарова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Важно получить действительно достоверную информацию, и в случае, если речь идет действительно о российских гражданах, будет оказано содействие для транспортировки тел на родину", - добавила представитель МИД РФ.

"В настоящее время, на момент 8 часов по вечера по Москве, российские дипломаты находятся на опознании тел. Как только они завершат эту процедуру, министерство иностранных дел сделает соответствующее заявление", - сказала М.Захарова.

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым и, предположительно, оператором Кирилл Радченко снимал фильм о частных военных компаниях.

Позднее жена О.Джемаля Ирина Гордиенко сообщила "Интерфаксу", что опознала по фотографии тело мужа, погибшего в Центральноафриканской республике.

В свою очередь источник в полиции ЦАР сообщал "Интерфаксу", что у убитых в Центральноафриканской республике людей, предположительно россиян, найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера.

 
 
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Следственный комитет РФ начал проверку информации об убийстве трех человек, предположительно, россиян, в Центральноафриканской Республике, сообщила официальный...
 
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