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В Facebook сообщили, что выявили попытки повлиять на промежуточные выборы в США

31.07.2018 20:40 — Разное | Интерфакс  
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Американская компания Facebook объявила о выявлении скоординированных попыток повлиять через платформу социальной сети на предстоящие промежуточные выборы в США, сообщает во вторник газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, компания определила десятки аккаунтов и страниц, которые могли использоваться с этой целью. Отмечается, что для оказания политического влияния в преддверии выборов также могли задействовать нескольких аккаунтов в Instagram.

По данным издания, на этой неделе представители компании провели несколько брифингов в Конгрессе США, в ходе которых сообщили, что в ходе расследования дела о вмешательстве в американские выборы они выявили "тщательно спланированную кампанию с целью оказания политического влияния".

Газета пишет, что еще две недели назад эксперты компании установили, что такую деятельность вели с восьми страниц и 17 профилей в соцсети Facebook, а также семи аккаунтов в Instagram.

"Пока мы находимся только на первых стадиях нашего расследования, и у нас нет всех фактов, в том числе относительно того, кто может стоять за этим", - приводит газета выдержки из заявления Facebook.

"Компания не смогла связать эти аккаунты с Россией, чье Агентство интернет-исследований оказалось в центре обвинений, выдвинутых ранее в этом году по делу о вмешательстве в выборы в 2016 году, но представители компании рассказали Конгрессу, что Россия, возможно, была вовлечена в эту деятельность", - пишет "Нью-Йорк таймс".

При этом, отмечается, что Facebook работает вместе с ФБР, чтобы расследовать эту деятельность.

Промежуточные выборы в американский конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.

 
 
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Американская компания Facebook объявила о выявлении скоординированных попыток повлиять через платформу социальной сети на предстоящие промежуточные выборы в США,...
 
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