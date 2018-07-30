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Лига Европы по пляжному футболу стартует в Минске

31.07.2018 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Один из этапов Лиги Европы по пляжному футболу пройдет в Минске с 3 по 5 августа. Это соревнование является главным ежегодным соревнованием для европейских сборных – фактически это чемпионат Европы. 

Розыгрыш Лиги Европы по пляжному футболу, или, другими словами, Евролиги проводится с 1998 года. По 5 раз ЛЕ выигрывали Португалия, Испания и Россия. По одному титулу есть у Франции, Италии, Швейцарии, Украины и Германии.

Соревнования столь высокого уровня впервые пройдут в Беларуси. Этап Лиги Европы будет являться тестовым турниром перед II Европейскими играми, которые примет Минск с 21 по 30 июня 2019 года. 

Для столь масштабных событий на территории СОКа «Олимпийский» возведен национальный стадион для пляжного футбола. Его вместимость – 1300 мест. Это самый современный стадион для бичсоккера в стране, он соответствует всем международным стандартам. 

В соперниках сборной Беларуси на домашнем этапе Лиги Европы – одни из сильнейших сборных Старого света: Италия, Польша и Турция. 

Сейчас в дивизионе «А» Лиги Европы принимает участие 12 команд. Всего проводится 5 этапов: в Баку (Азербайджан), Назаре (Португалия), Москве (Россия), Минске (Беларусь) и Варнемюнде (Германия). Каждая из команд принимает участие в 2 этапах (всего сборные проводят по 6 матчей). По итогам 5 этапов Лиги Европы формируется сводная турнирная таблица, и 8 лучших сборных получают путевки в Суперфинал. Суперфинал Лиги Европы 2018 пройдет с 6 по 9 сентября на Сардинии (Италия). 

Сборная Беларуси на данный момент в сводной таблице Лиги Европы 2018 занимает 5 место. На этапе в Баку она одолела команды Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но проиграла Португалии (2:3). 

Расписание матчей Лиги Европы

3 августа. 17.15 Италия – Польша

18.30 Беларусь – Турция

4 августа. 17.15 Турция – Италия

18.30 Беларусь – Польша

5 августа. 17.15 Польша – Турция

18.30 Италия – Беларусь

19.30 Церемония награждения

 
Теги: Минск
 
 
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Один из этапов Лиги Европы по пляжному футболу пройдет в Минске с 3 по 5 августа. Это соревнование является главным ежегодным соревнованием для европейских сборных...
 
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