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В честь 50-летия первой серии "Ну, погоди!" выпущены памятные монеты

31.07.2018 20:15 — Разное | Интерфакс  
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Банк России 31 июля выпускает в обращение памятные монеты из серии "Российская (советская) мультипликация", посвященные мультфильму "Ну, погоди!", первая серия которого вышла 50 лет назад, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Выпускаются серебряные монеты номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях.

Серебряные 3-рублевые монеты отчеканены тиражом 3 тыс. штук, тираж монет из недрагоценных металлов в обычном исполнении - 450 тыс. штук, в специальном (с цветным изображением) - 50 тыс. штук.

На оборотной стороне монет изображены сцены из мультфильма с Волком и Зайцем.

Серебряная монета изготовлена из сплава 925-й пробы, содержит 31,1 грамма драгметалла, она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Фигуры персонажей мультфильма на обороте выполнены в цвете.

Монеты из недрагоценных металлов имеют форму круга белого цвета диаметром 27 миллиметров.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

 
 
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Банк России 31 июля выпускает в обращение памятные монеты из серии "Российская (советская) мультипликация", посвященные мультфильму "Ну, погоди!", первая серия...
 
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