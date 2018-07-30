«Игнатий Домейко. Долгое возвращение»: тайны архивов, которые ещё не открыты миру, в кинотеатрах Беларуси

Осенью экран покажет наш! А летом «Игнатий Домейко. Долгое возвращение» – в кинотеатрах страны. Сегодня фильм режиссёра Алексея Раковича увидели самые требовательные зрители.

Первый сеанс – для экспертов, чьё мнение зачастую формирует предпочтения большинства.

Беларусь и Чили, центр Европы и юго-запад Латинской Америки. Два полушария Земли ещё в 19 столетии связала одна биография выходца из имения Медвядка под Кореличами. Съёмочная группа побывала на малой родине выдающегося геолога, географа и этнолога. Ощущают ли силу рода прямые потомки Домейко? Судьба их «фамильных гнёзд» на Гродненщине. И тайны архивов, которые ещё не открыты миру. Долгая дорога домой: более полувека в эмиграции. В 82 года уже национальный герой Чили пересёк океан. Три дня документальный фильм – на большом экране Минска. Следом – показы в регионах. Осенью – новый сезон масштабного телепроекта «Сто имён Беларуси» только в эфире ОНТ.