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«Игнатий Домейко. Долгое возвращение»: тайны архивов, которые ещё не открыты миру, в кинотеатрах Беларуси

31.07.2018 21:47 — Разное | ОНТ  
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Осенью экран покажет наш! А летом «Игнатий Домейко. Долгое возвращение» – в кинотеатрах страны. Сегодня фильм режиссёра Алексея Раковича увидели самые требовательные зрители.

Первый сеанс – для экспертов, чьё мнение зачастую формирует предпочтения большинства.

Беларусь и Чили, центр Европы и юго-запад Латинской Америки. Два полушария Земли ещё в 19 столетии связала одна биография выходца из имения Медвядка под Кореличами. Съёмочная группа побывала на малой родине выдающегося геолога, географа и этнолога. Ощущают ли силу рода прямые потомки Домейко? Судьба их «фамильных гнёзд» на Гродненщине. И тайны архивов, которые ещё не открыты миру. Долгая дорога домой: более полувека в эмиграции. В 82 года уже национальный герой Чили пересёк океан. Три дня документальный фильм – на большом экране Минска. Следом – показы в регионах. Осенью – новый сезон масштабного телепроекта «Сто имён Беларуси» только в эфире ОНТ. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Осенью экран покажет наш! А летом «Игнатий Домейко. Долгое возвращение» – в кинотеатрах страны. Сегодня фильм режиссёра Алексея Раковича увидели самые...
 
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