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Первая школа мужества: как проходят дни подростков в военно-патриотическом лагере «Патриот»?
Новости Беларуси. Более 40 подростков – парней в возрасте 16-17 лет – собрал военно-патриотический лагерь «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он работает на базе Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Росток». Быт подростков достаточно суров, а условия приближены к армейским. Тем не менее, уезжать никто не хочет.
Подъем в 8 утра и нет, не завтрак. Пробежка – несколько кругов вокруг лагеря. Сами ребята считают свое пребывание здесь мини-подготовкой к армии. Поначалу, говорят, сложно. Первые полдня. А потом привыкаешь.
Артем Богданкевич:
Проживают парни в палатках – в каждой около 10 человек. Одна смена длится 9 дней – и ни один из них не похож на предыдущий. За это время ребята успевают участвовать и побеждать на соревнованиях, выезжать на экскурсии в Хатынь и воинскую часть 3310, сержанты которой частично выполняют роль вожатых. Но больше всех внимание подросткам уделяет Евгений Владимирович – начальник смены. И авторитет его здесь – непререкаем.
Глеб Качан:
Евгений Петропавловский, начальник 4-ой смены военно-патриотического лагеря «Патриот»:
Первоначально лагерь «Патриот» создавался для так называемых «трудных» подростков. Пребывание для них – бесплатное. Однако, теперь, спустя 3 года, многие родители сами изъявляют желание, чтобы их сыновья прошли первую «школу мужества». И готовы платить полную стоимость за бесценный опыт и место в палатке.
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Новости Беларуси. Более 40 подростков – парней в возрасте 16-17 лет – собрал военно-патриотический лагерь «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он...
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