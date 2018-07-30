Что было: Виктория Азаренко сделала себе подарок/Верховный суд о статье 328 УК

Долгий спор идет в обществе вокруг статьи 328 УК РБ. В дискуссии, как и в политике, заняли свои позиции «ястребы» и «голуби». Первые настаивают на жестких мерах в отношении производителей и сбытчиков наркотиков, вторые выступают за более либеральный подход к распространителям. Матери, которые голодали в защиту осужденных по этой статье сыновей, понятно, на чьей стороне. Президент Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков. Сегодня позицию Верховного суда озвучил его первый зампред Валерий Калинкович. Там считают, что можно еще обсуждать вопрос ответственности за действия с наркотиками без цели их сбыта. В таких случаях, по его мнению, «уголовная ответственность должна являться одним из возможных инструментов для борьбы потребителя с недугом, победил его по возможности, вернулся в общество нормальным его членом».
В отношении других действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Верховный суд пока не видит никаких причин для смягчения ответственности. «Это фактически распространение смерти», – заявил Калинкович. Действующее сейчас законодательство, по мнению представителя высшей судебной инстанции, объективно способствует оздоровлению криминогенной обстановки в этой сфере. Иными словами, там предлагают не торопиться с послаблениями по этой статье.