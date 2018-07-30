Почти каждый второй район стал беднее. 7 фактов о средних зарплатах за июнь

В целом по стране белорусы второй месяц зарабатывают больше. Однако, если смотреть на зарплатную статистику по регионам, то можно увидеть, что богатеют далеко не все. Например, в некоторых районах в прошлом месяце средние «получки» сократились на 50, а то и на все 100 рублей. Падение зарплат почти в каждом втором районе. FINANCE.TUT.BY изучил данные о средних зарплатах по всем районам Беларуси в июне и выделил главные тенденции.
7 фактов о зарплатах белорусов в июне
Шарковщина снова самая бедная. Два месяца этому району удавалось занимать хотя бы второе место в зарплатном антирейтинге, но на большее не хватило.
Кстати, именно Шарковщинковский район, который возглавляет в июне десятку районов с самыми низкими зарплатами, оказался единственным со средней зарплатой меньше 600 рублей. В мае, напомним, к числу таких относился еще Мстиславский район.
Зато сейчас в стране уже четыре района, где получают больше пресловутой 1000 рублей. На такой средний показатель удалось выйти не только традиционным Солигорскому и Минскому районам, но и Дзержинскому с Речицким.
Разница между самым «богатым» и самым «бедным» районом чуть снизилась и составила 2,3 раза.
Как и в мае, 46 районов из 118 имеют среднюю зарплату от 600 до 700 рублей.
В семи районах средняя зарплата в июне преодолела среднестрановой показатель (это напомним, 953,7 рубля).
Зарплаты упали в 43 районах. Это значительно хуже, чем в мае: тогда, напомним, средние «получки» падали только в 5 районах. Самый большой рост показал Мядельский район (плюс 47,2 рубля), самое большое падение — Солигорский район (минус 100 рублей). Кстати, помните удивительный рынок средних заработков в одном из «беднейших» районов страны — Сенненском? В мае, как мы писали, зарплаты там выросли аж на 105 рублей в среднем. Но уже в июне откатились назад на 40,9 рубля.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в июне
Район
Средняя зарплата в июне (в рублях)
Как изменилась по сравнению с маем (в рублях)
Солигорский
1323,2
-100
Минский
1147
+28,3
Дзержинский
1024,3
+23,9
Речицкий
1001,9
+5,4
Островецкий
965,1
+7,7
Жлобинский
959,2
+3,2
Смолевичский
944,4
+6,7
Мозырский
943,4
-3,4
Логойский
876,2
+10,9
Светлогорский
875,2
+8
В десятке сильнейших по средним зарплатам районам из самых глобальных изменений, пожалуй, замена Пуховичского района Логойским. Самый большой рост зарплат показал Минский район, в остальных же районах, как видим, рост «получек» скорее символический.
Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в июне
Район
Средняя зарплата в июне (в рублях)
Как изменилась по сравнению с маем (в рублях)
Шарковщинский
581,7
-12,7
Мстиславский
604,7
+10,9
Миорский
628,2
-67,3
Хотимский
636
-14
Кормянский
640,4
+5,4
Славгородский
641,6
+7,6
Браславский
645,4
-5,6
Лиозненский
646,9
+19
Лоевский
647,2
-16,8
Ушачский
648,4
+14,2
Миорский, Хотимский, Лоевский — вот новые члены зарплатного антирейтинга в июне. Правда, все эти районы в этом году уже отличались попаданием в десятку районов с самыми низкими зарплатами. Больше всего не повезло сейчас, пожалуй, Миорскому району — средние заработки там упали весьма значительно: сразу на 67 рублей.