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Почти каждый второй район стал беднее. 7 фактов о средних зарплатах за июнь

31.07.2018 21:43 — Разное | Tut.by  
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В целом по стране белорусы второй месяц зарабатывают больше. Однако, если смотреть на зарплатную статистику по регионам, то можно увидеть, что богатеют далеко не все. Например, в некоторых районах в прошлом месяце средние «получки» сократились на 50, а то и на все 100 рублей. Падение зарплат почти в каждом втором районе. FINANCE.TUT.BY изучил данные о средних зарплатах по всем районам Беларуси в июне и выделил главные тенденции.


Александра Квиткевич, TUT.BY

7 фактов о зарплатах белорусов в июне

  • Шарковщина снова самая бедная. Два месяца этому району удавалось занимать хотя бы второе место в зарплатном антирейтинге, но на большее не хватило.
  • Кстати, именно Шарковщинковский район, который возглавляет в июне десятку районов с самыми низкими зарплатами, оказался единственным со средней зарплатой меньше 600 рублей. В мае, напомним, к числу таких относился еще Мстиславский район.
  • Зато сейчас в стране уже четыре района, где получают больше пресловутой 1000 рублей. На такой средний показатель удалось выйти не только традиционным Солигорскому и Минскому районам, но и Дзержинскому с Речицким.
  • Разница между самым «богатым» и самым «бедным» районом чуть снизилась и составила 2,3 раза.
  • Как и в мае, 46 районов из 118 имеют среднюю зарплату от 600 до 700 рублей.
  • В семи районах средняя зарплата в июне преодолела среднестрановой показатель (это напомним, 953,7 рубля).
  • Зарплаты упали в 43 районах. Это значительно хуже, чем в мае: тогда, напомним, средние «получки» падали только в 5 районах. Самый большой рост показал Мядельский район (плюс 47,2 рубля), самое большое падение — Солигорский район (минус 100 рублей). Кстати, помните удивительный рынок средних заработков в одном из «беднейших» районов страны — Сенненском? В мае, как мы писали, зарплаты там выросли аж на 105 рублей в среднем. Но уже в июне откатились назад на 40,9 рубля.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в июне
Район Средняя зарплата в июне (в рублях) Как изменилась по сравнению с маем (в рублях)
Солигорский 1323,2 -100
Минский 1147 +28,3
Дзержинский 1024,3 +23,9
Речицкий 1001,9 +5,4
Островецкий 965,1 +7,7
Жлобинский 959,2 +3,2
Смолевичский 944,4 +6,7
Мозырский 943,4 -3,4
Логойский 876,2 +10,9
Светлогорский 875,2 +8

В десятке сильнейших по средним зарплатам районам из самых глобальных изменений, пожалуй, замена Пуховичского района Логойским. Самый большой рост зарплат показал Минский район, в остальных же районах, как видим, рост «получек» скорее символический.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в июне
Район Средняя зарплата в июне (в рублях)

Как изменилась по сравнению с маем (в рублях)
Шарковщинский 581,7 -12,7
Мстиславский 604,7 +10,9
Миорский 628,2 -67,3
Хотимский 636 -14
Кормянский 640,4 +5,4
Славгородский 641,6 +7,6
Браславский 645,4 -5,6
Лиозненский

646,9

 +19
Лоевский 647,2 -16,8
Ушачский 648,4 +14,2

Миорский, Хотимский, Лоевский — вот новые члены зарплатного антирейтинга в июне. Правда, все эти районы в этом году уже отличались попаданием в десятку районов с самыми низкими зарплатами. Больше всего не повезло сейчас, пожалуй, Миорскому району — средние заработки там упали весьма значительно: сразу на 67 рублей.

 
 
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Например, в некоторых районах в прошлом месяце средние "получки" сократились на 50, а то и на все 100 рублей. Падение зарплат почти в каждом втором районе.
 
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