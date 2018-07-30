Почти каждый второй район стал беднее. 7 фактов о средних зарплатах за июнь

В целом по стране белорусы второй месяц зарабатывают больше. Однако, если смотреть на зарплатную статистику по регионам, то можно увидеть, что богатеют далеко не все. Например, в некоторых районах в прошлом месяце средние «получки» сократились на 50, а то и на все 100 рублей. Падение зарплат почти в каждом втором районе. FINANCE.TUT.BY изучил данные о средних зарплатах по всем районам Беларуси в июне и выделил главные тенденции.



Александра Квиткевич, TUT.BY

7 фактов о зарплатах белорусов в июне

Шарковщина снова самая бедная. Два месяца этому району удавалось занимать хотя бы второе место в зарплатном антирейтинге, но на большее не хватило.

Кстати, именно Шарковщинковский район, который возглавляет в июне десятку районов с самыми низкими зарплатами, оказался единственным со средней зарплатой меньше 600 рублей. В мае, напомним, к числу таких относился еще Мстиславский район.

Зато сейчас в стране уже четыре района, где получают больше пресловутой 1000 рублей. На такой средний показатель удалось выйти не только традиционным Солигорскому и Минскому районам, но и Дзержинскому с Речицким.

Разница между самым «богатым» и самым «бедным» районом чуть снизилась и составила 2,3 раза.

Как и в мае, 46 районов из 118 имеют среднюю зарплату от 600 до 700 рублей.

В семи районах средняя зарплата в июне преодолела среднестрановой показатель (это напомним, 953,7 рубля).

Зарплаты упали в 43 районах. Это значительно хуже, чем в мае: тогда, напомним, средние «получки» падали только в 5 районах. Самый большой рост показал Мядельский район (плюс 47,2 рубля), самое большое падение — Солигорский район (минус 100 рублей). Кстати, помните удивительный рынок средних заработков в одном из «беднейших» районов страны — Сенненском? В мае, как мы писали , зарплаты там выросли аж на 105 рублей в среднем. Но уже в июне откатились назад на 40,9 рубля.

Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в июне Район Средняя зарплата в июне (в рублях) Как изменилась по сравнению с маем (в рублях) Солигорский 1323,2 -100 Минский 1147 +28,3 Дзержинский 1024,3 +23,9 Речицкий 1001,9 +5,4 Островецкий 965,1 +7,7 Жлобинский 959,2 +3,2 Смолевичский 944,4 +6,7 Мозырский 943,4 -3,4 Логойский 876,2 +10,9 Светлогорский 875,2 +8

В десятке сильнейших по средним зарплатам районам из самых глобальных изменений, пожалуй, замена Пуховичского района Логойским. Самый большой рост зарплат показал Минский район, в остальных же районах, как видим, рост «получек» скорее символический.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в июне Район Средняя зарплата в июне (в рублях) Как изменилась по сравнению с маем (в рублях) Шарковщинский 581,7 -12,7 Мстиславский 604,7 +10,9 Миорский 628,2 -67,3 Хотимский 636 -14 Кормянский 640,4 +5,4 Славгородский 641,6 +7,6 Браславский 645,4 -5,6 Лиозненский 646,9 +19 Лоевский 647,2 -16,8 Ушачский 648,4 +14,2

Миорский, Хотимский, Лоевский — вот новые члены зарплатного антирейтинга в июне. Правда, все эти районы в этом году уже отличались попаданием в десятку районов с самыми низкими зарплатами. Больше всего не повезло сейчас, пожалуй, Миорскому району — средние заработки там упали весьма значительно: сразу на 67 рублей.