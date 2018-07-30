МИД Беларуси советует не «расслабляться» на отдыхе в Украине

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Едешь к морю – смотри в оба! Украденные документы, деньги и вместо ярких впечатлений от отпуска – лето может оказаться испорченным. Жалоб от тех, кого ограбили по дороге на недорогие украинские курорты, поступает всё больше.

Впереди – популярный курорт Затока и тёплое Чёрное море. Семья Малишевских уже видела себя отдохнувшей и загоревшей. Вечером пересекли границу, ночью решили остановиться и отдохнуть . Город Белая Церковь – место оживлённое и освещённое, на заправке – много машин с туристами. Но дальше… Всё как в дурном сне. Преступников не остановило даже то, что в салоне были дети.

В украденной сумке было всё самое важное: паспорта, деньги (две тысячи долларов), телефон, банковские карты. Сергей бросился в погоню, но далеко не уехал – грабители специально прокололи колесо. Помогли, говорит, случайные прохожие – нашли новое. А с деньгами выручили друзья.

Это классическая схема ограбления туристов. Злоумышленники подъезжают, видят, что водитель и пассажиры спят. Подмечают, где ценные вещи. А дальше всё – как в боевике: разбивают переднее стекло, вырывают сумку и уезжают. Погони не будет – колёса пробиты. То, что летом криминогенная обстановка в Украине обостряется, подтверждают и в белорусском посольстве. А потому расслабляться, даже в отпуске, не советуют. С начала лета за помощью к нашим дипломатам в Украине обратилось 30 белорусов.

Владимир Чехлов, старший советник Посольства Беларуси в Украине: «Преступники воруют имущество из машин, когда в автомобиле никого нет. Таких случаев, когда разбили стекло, и вся семья находилась в салоне – сталкиваемся впервые. Если белорусский гражданин лишился паспорта, то следует обратиться в полицию с заявлением. Получить там справку об утере или краже. Затем с ней явиться в посольство».

Безвизовая страна, недорогой отдых и сравнительно близкое расстояние до моря, сделали Украину одним из самых популярных туристических направлений у белорусов. Спрос на Одессу, Затоку, Штормовое за последние годы вырос в несколько раз.

Олег Пашедо, директор туристического агентства «Пилигрим»: «Судя по тому, как происходят ограбления. То я бы советовал выезжать рано утром, а к вечеру быть уже на месте. Как раз успеваешь доехать. К вечеру уже можно расселяться».

У организованных тургрупп риск быть ограбленными, конечно, меньше. Но всё равно – от неприятностей никто не застрахован. Простое правило: куда бы вы ни ехали, в какую страну, на отдых или по делам – осторожность и внимательность не помешает.

Семейная поездка в Киев для Дениса Липкина обернулась потерей имущества и нервов. Футбольный матч, прогулка по Крещатику и классика! Стекло в машине разбито, вещи похищены. Оживлённый центр столицы и камеры видеонаблюдения не преграда.

Денис Липкин, пострадавший: «Оказалось, что с рогатки какой-то человек в капюшоне с закрытым лицом разбил стекло в три часа ночи какой-то. А через десять минут подошли и забрали вещи».

Но на следующий день Денису позвонили и предложили вернуть вещи. Уже за деньги. Но закрывать для себя Украину он не намерен. Уже завтра отправится с семьёй в очередной отпуск. Просто теперь будет более бдительным.