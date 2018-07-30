Первый в стране стадион для пляжного футбола открыли в Минске

У любителей и профессионалов спорта появилась новая площадка. В Минске открыли первый в стране стадион для пляжного футбола.

Уже в пятницу стартует этап Евролиги – главное событие в Европе по этому виду спорта. Для Беларуси событие поистине историческое.

Так на что же может рассчитывать наша сборная? Наталья Казей побывала на тренировке.

Испанец Николас Альварадо в Беларуси чуть больше года. За это время успел и язык подучить, и нашу страну полюбить. Главный тренер национальной сборной уверен: Беларуси нужен пляжный футбол, чтобы выигрывать!

Николас Альварадо, главный тренер национальной сборной Беларуси по пляжному футболу: «Одна из самых важный целей – это выиграть сейчас этот этап в Минске. Если будут недочёты, то их исправить. И выигрывать дальше! Выиграть уже на следующем этапе в суперфинале в сентябре».

Зародился пляжный футбол в конце двадцатого века в Бразилии. Сегодня это один из самых быстро развивающихся видов спорта, который скоро, верят спортсмены, обязательно станет олимпийским. В каждой из двух команд по пять игроков, один из них – вратарь. В матче три периода по 12 минут.

Никаких дорогих бутс! В пляжный футбол все играют босиком. Правда, можно использовать защитные повязки для коленей и голеней. А в случаях грубой игры судья обязательно назначает штрафной. Исполняет его футболист, против которого нарушили правила.

Любопытная статистика: в среднем мяч влетает в сетку каждые 3-4 минуты! За одну игру около 60 ударов по воротам и 11 голов! Кстати, в пляжном футболе не бывает «ничьей». Победителя обязательно определяют или в дополнительном периоде «золотого гола», или в серии пенальти.

Защитник национальной сборной Вадим Бокач поясняет: нет красивее футбола, чем пляжный. Чего только стоят удары через себя!

Вадим Бокач, защитник национальной сборной Беларуси по пляжному футболу: «Здесь нужно постоянно поднимать мяч вверх, играть верхом. Потому что покрытие – песок, мяч постоянно скачет куда-то, убегает от тебя, все пляжные футболисты поднимают мяч вверх и контролируют вверху мяч».

Пока игроки тренировались, строители – строили. Первый в стране национальный стадион для пляжного футбола готов.

Капитан сборной Игорь Бриштель всего себя посвящает бичсоккеру. Этот стадион (первый в Беларуси) очень ждал. Ведь раньше его команда тренировалась на Минском море.

Игорь Бриштель, капитан национальной сборной Беларуси по пляжному футболу: «Мы давно ждали. Два года нам обещали, что, скорее всего, Евролига пройдёт в нашей стране. Мы все надеялись. И это случилось, что такой шикарный стадион появился в нашей стране. И я думаю, что пляжный футбол будет расти с каждым годом».

Этап Евролиги стартует в эту пятницу. Соперники у нашей команды серьёзные: Италия (а это топ-сборная), Польша, которая за последние три года многого добилась (отобралась на чемпионат мира, Межконтинентальный кубок), и Турция (которая пробилась в дивизион «А» и будет доказывать, что это произошло не случайно). Но белорусы рассчитывают только на первое место. Кстати, этап Евролиги будет ещё и тестовым турниром ко II Европейским играм, которые пройдут в Минске в следующем году.