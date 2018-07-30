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Жлобинчанка выиграла автомобиль в игре "Удача в придачу"
31.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ещё одна жлобинчанка сегодня, 31 июля, выиграла автомобиль в игре "Удача в придачу". Обладательницей оранжевого "Хёндэ Крета" стала Ольга Андросова, которая сейчас находится в декретном отпуске.
Услышав о выигрыше новенького автомобиля во время звонка из студии игры в прямом эфире, Ольга от радости и смеялась и плакала одновременно. "Никогда не думала, что я могу что-нибудь выиграть! Я привыкла деньги зарабатывать сама, мне никогда ничего не попадало просто так", - призналась молодая мама.
Поздравляем Ольгу с выйгрышем!
По материалам БелТА подготовила Людмила КРИЧКО.
Фото БЕЛТА.
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Ещё одна жлобинчанка сегодня, 31 июля, выиграла автомобиль в игре "Удача в придачу". Обладательницей оранжевого "Хёндэ Крета" стала Ольга Андросова,...
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