Расскажем о человеке, который решил объехать вокруг земного шара за год. Известный таджикский байкер Фарход Калонов отправится в кругосветное путешествие, чтобы дарить добро. Правда, не на двухколёсном транспорте (как обычно), а поехал на машине. В одиночку. Побывать намерен в 50 странах.

И на несколько дней остановился в Беларуси. Елизавета Койчуренко – об особой мисси путешественника.

Путешествовать по миру Фарход Калонов мечтал с детства и даже вместе со своей семьёй уже объездил пол земного шара. За несколько последних лет он побывал в десятках стран и повидал сотни дорог, но в один момент понял, что во всех его путешествиях нет особого смысла. И придумал его. Теперь его миссия – привлечь внимание к так называемым солнечным детям.

Фарход не просто собирается ездить по дорогам мира. В Беларуси исполнилась его давняя мечта – увидеть знаменитый БелАЗ.

290 тонн силы и мощи – управлять такой машиной очень сложно. Шум мотора, закладывающий уши и пронизывающий ветер на высоте десяти метров, но разве это может остановить отважного путешественника?

Нелегка и дорога путешественника на его собственном автомобиле. Дождь, снег, зной и холод – к любым погодным условиям должен быть готов не только человек, но и его машина. Ведь именно в ней (настоящем доме на колёсах) на протяжении года живёт Фарход.

Фарход Калонов, путешественник: «Обязательно холодильник – без него никак. В нём лёгкая еда, снеки, завтраки. Плюс к еде дополнительный кейс забит сухпайком. Я готовился к Африке и к Монголии. Запас воды – 20 литров. Вода нужна».

Автомобиль путешественника легко узнать среди многих других. На дверях – флаги 50 стран. СНГ, Европа, Америка, Канада – только немногие точки, куда отправится Фарход, чтобы помочь детям.

Украшают автомобиль путешественника не только многочисленные флаги. Во всех странах, где побывал Фарход, люди оставляют надписи с пожеланиями доброй дороги. Не смогли остаться в стороне и мы – теперь белорусская надпись целый год будет разъезжать по миру.

Показать Минск путешественнику вызвалась его давняя подруга. Екатерина Дубаневич, кстати, тоже готовится в кругосветку. Уже меньше чем через месяц она сядет на байк. Её мечта – стать первой белорусской девушкой, совершившей путешествие протяжённостью 100 тысяч километров. И именно она свела Екатерину и Фархода.

Пока Фарход наслаждается красотами Минска. А уже завтра отправится дальше, ведь впереди ещё тысячи километров дороги множество «солнечных деток», с которыми ему только предстоит познакомиться. А наша столица уж точно навсегда останется в сердце путешественника.