Витебская ГЭС в управлении местных энергетиков: пять лет понадобилось, чтобы возвести станцию

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Сегодня белорусско-китайский проект стоимостью почти 190 миллионов долларов официально завершён.

За секунду через четыре турбины проносится до 500 тонн воды, это примерно восемь железнодорожных вагонов. Сегодня в Беларуси эта гидроэлектростанция самая мощная. 40 мегаватт энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством весь Витебский район. За сложным оборудованием следят только десять сотрудников. И с сегодняшнего дня за пультом управления только белорусы. Проект выполнен вместе с крупной китайской корпорацией. Это пример так называемой зелёной, возобновляемой, энергии. Служить станция будет как минимум 100 лет.

Построен и шлюз, река осталась судоходной, первые туристы уже опробовали конструкцию. Всего на Западной Двине возвели две гидроэлектростанции: под Полоцком и Витебском. Сейчас ищут инвестора для проекта под Бешенковичами. С его появлением заработает каскад гидроэлектростанций.