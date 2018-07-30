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Лукашенко обсудил с председателем Минского облисполкома вопросы развития региона
31.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко ход уборочной кампании в регионе, а также развитие мясо-молочного комплекса и дорожное строительство, сообщает агентство
Белорусский лидер принял во вторник, 31 июля, с докладом Исаченко. Лукашенко в первую очередь поинтересовался о ходе уборочных работ в Минской области.
«Минск – все-таки это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. Юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке – там уже процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще», – сказал президент Беларуси.
Также Лукашенко обратил внимание на урожай зерновых. Глава государства отметил, что, возможно, зерновые хлеба в этом году не будут так урожайны, особенно на юге. Однако, по словам Лукашенко, можно надеяться на обилие кукурузы.
«Думаю, нам надо надеяться в этом году – все-таки кукурузный год – на то, что мы миллион тонн кукурузы, а может быть, и больше, соберем и тем самым восполним недобор по хлебам», – подчеркнул белорусский лидер.
Кроме того, стороны обсудили развитие мясо-молочного комплекса в Минской области и иные вопросы региона.
В свою очередь Исаченко отметил, что его доклад касался в целом социально-экономического развития региона.
«Все вопросы обсуждены. Были получены ответы, даны поручения», – сказал председатель Минского облисполкома.
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Белорусский лидер принял во вторник, 31 июля, с докладом Анатолия Исаченко.
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