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Лапко вслед за Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

31.07.2018 22:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Лапко вслед за Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе
Белорусская теннисная федерация

В первом круге турнира в США Вере Лапко (69-е место в рейтинге ВТА) противостояла китайская теннисистка Чжан Шуай (32). Первый сет начался для белоруски довольно непросто, Вера Лапко уступала в счете 3:0 и вынужденно позвала на корт тренера.

Лапко вслед за Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе Именинница Азаренко с победы стартовала на турнире в американском Сан-Хосе

После того, как тренер по-хорошему разозлил спортсменку, та стала действовать более уверенно на корте, сравняла счет, довела партию до тай-брейка, который в итоге выиграла. Во втором сете нашедшая свою игру белоруска не оставила никаких шансов расстроенной поражением в первой партии сопернице и, оформив «баранку» для китаянки, выиграла матч в двух сетах – 7:6 (7:2), 6:0.

Во втором круге соревнований Вера Лапко встретится с американкой Даниэль Коллинз (42). Матч предварительно состоится в ночь с 1 на 2 августа по белорусскому времени.

Напомним, ранее во второй круг соревнований в Сан-Хосе также вышла Виктория Азаренко (108), в трех партиях обыгравшая украинку Катерину Бондаренко (79). Следующей соперницей Виктории Азаренко станет первая сеяная турнира испанка Гарбинье Мугуруса (7). Отметим, что если Вера Лапко и Виктория Азаренко выиграют свои матчи, то в четвертьфинале белоруски сыграют друг с другом.

Еще одна белоруска Арина Соболенко выступит в парном разряде в Сан-Хосе. Вместе с представительницей США Софией Кенин наша спортсменка в ночь с 31 июля на 1 августа по белорусскому времени сыграет против тандема Ирина Фалькони (США) / Вероника Сепеде Роиг (Парагвай).

 
 
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Белорусская теннисистка Вера Лапко успешно провела стартовый раунд турнира в американском Сан-Хосе с призовым фондом $733 тыс.
 
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