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В Барселоне таксисты протестуют против политики местной власти
Новости Испании. Открытыми остаются только по одной полосе в каждом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Барселоне водители ночуют на улице уже четыре ночи кряду. Протестующие требуют, чтобы власти Испании, как и раньше, выдавали на одно разрешение для интернет-сервисов такси типа «Убер» и «Кабифай» 30 лицензий.
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Новости Испании. Открытыми остаются только по одной полосе в каждом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Барселоне водители ночуют на...
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