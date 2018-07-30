В Барселоне таксисты протестуют против политики местной власти

Новости Испании. Открытыми остаются только по одной полосе в каждом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В Барселоне водители ночуют на улице уже четыре ночи кряду. Протестующие требуют, чтобы власти Испании, как и раньше, выдавали на одно разрешение для интернет-сервисов такси типа «Убер» и «Кабифай» 30 лицензий.







