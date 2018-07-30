Гендерно-небинарного человека с американским паспортом не впустили в Беларусь из соображений нацбезопасности

В среду, 1 августа, планировалось выступление-лекции Алок Вейд-Мэнон «Femme In Public» о гендерной неконформности и феминности. Но сегодня организаторы ивента, журнал MakeOut, написали на своей странице в Facebook, что Алок не впустили в Беларусь.

Организаторы также заявили, что мероприятие состоится, но в измененном формате. Все регистрации остаются действительными, а вскоре будет официальное заявление.

Кто такой Алок Вейд-Мэнон

Алок — это «гендерно-небинарный, небелый человек с американским паспортом». Также на сайте Вейд-Мэнон описывается как «индийско-американск_ая гендерно-небинарн_ая поэт_ка, перформер_ка, транс * активист_ка». Алок, который применяет к себе местоимения множественного числа, рассказывает о своем опыте дискриминации, уличного насилия и переживания системной травмы.

Комментарий организаторов

Организаторы рассказали KYKY, что Алок прилетели в 15:45, но пограничники на три часа задержали активист_ку. По истечении этого времени позвонили контактному лицу в аэропорте и сообщили, что Алок не пропустят по статье 30 закона Беларуси. В этой статье описаны причины, по которым иностранца могут не впустить в страну. Конкретный пункт пограничники назвать отказались. Наиболее вероятная причина – «пребывание иностранца в Беларуси противоречит интересам национальной безопасности Беларуси, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Беларуси и других лиц».

Авиакомпания купила Алок билеты на полет обратно в Амстердам в среду.