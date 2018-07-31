В сфере особого внимания: жатва, строительство жилья, подготовка теплосетей

Жатва перешагнула экватор, однако почти половина урожая зерновых еще на полях. Потому уборочная страда остается одной из важнейших задач. Это подчеркнул председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.

Работать согласно плану, помогать и содействовать сельчанам в это ответственное время необходимо всемерно. Тем, кто еще не подключился к этой работе в полном объеме, нужно оперативно включаться.

Одновременно идет уборка трав, от которой зависит обеспечение кормами животноводческой отрасли. Ее также необходимо провести с максимальной эффективностью.

Губернатор сделал ряд важных поручений строителям. В первую очередь это строительство жилья, где необходимо набрать темпы. Руководству города поручено взять под особый контроль возведение в областном центре очередного детского дома семейного типа. Дано поручение в срок сдать в эксплуатацию здание трапезной в Жировичском монастыре, а также оперативно выполнить все необходимые работы в здании кадетского училища.

Владимир Кравцов подчеркнул, что к сезону необходимо подготовить все теплосети, чтобы тепло в дома жителей Гродненщины было подано в срок.

Губернатор еще раз напомнил о том, что нынешний и два последующих года пройдут в Беларуси под знаком малой родины.

Правительством принята соответствующая программа на эти годы. Областная программа должна быть не менее насыщенной и включать в себя значимые дела и мероприятия.

Начинается подготовка к 75-летию Гродненской области, которое отметим в следующем году. Впереди – празднование республиканского Дня белорусской письменности в Слониме.

Эти знаковые события нужно встретить достойно, со значимыми достижениями, подчеркнул Владимир Кравцов.

Лилия НОВИЦКАЯ