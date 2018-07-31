"Дело профсоюзов": свидетели массово отказываются от показаний

31 июля по "делу профсоюзов" допрошены еще семь свидетелей. Свидетели обвинения отказываются от прежних показаний, сделанных под давлением, и показаниями в суде становятся на сторону обвиняемых.

Геннадию Федыничу сегодня исполнился 61 год - лидер РЭП принимал поздравления в суде.

Суд Советского района сегодня опросил семерых свидетелей.





Николай Герасименко, который работал в профсоюзе РЭП специалистом по информационной работе (2012-2016 годы) на первых вопросах заявил:

«Кроме зарплаты по ведомости в размере 200 рублей, ежемесячно я получал 300 евро в конверте. Также я перевозил деньги в белом конверте из Вильнюса, не знал, сколько там, всего 8 раз».

Однако позже Н.Герасименко написал письменное заявление об отказе от предыдущих показаний. Свидетель заявил, что делал "признание" под давлением:

"Во время допроса мне угрожали, говорили, что конвой рядом, что пойду в тюрьму. Для меня это было как обухом по голове".





Свидетель Илья Добротвор работал в профсоюзе в 2015 году, зарплату не получал, но получал материальную помощь по его просьбе.

Судья Марина Федорова обратила внимание на противоречия между показаниями в суде и в протоколе допроса, где записано: "Добротвор ежемесячно получал неофициально материальное вознаграждение от Комлика или Федынича, при этом расписывался в бланке».

Свидетель отказался от первоначальных показаний:

«Я не давал таких показаний в ходе допроса, подписал протокол доверчиво, думая, что следователь писал то, что я говорил. А там вольная трактовка моих слов, следователь писал то, что ему было нужно».





Председатель Бобруйской городской организации РЭП Галина Смирнова заявила в суде, что следствие относилось к членам профсоюза как к членам организованной преступной группировки".





Любой ценой довести дело до суда

Директор частного информационного учреждения «Нью платформ инновейшн» Андрей Бондаренко называет "дело профсоюзов" политическим заказом, а его исход - предрешенным.





- Первое впечатление - следствие проводилось абсолютно безалаберно, а главная задача следователей - довести дело любыми способами до суда. Это видно хотя из того, что уголовное дело охватывает период 2011-2012 годов, однако многие свидетели вообще не дали никаких показаний по рассматриваемому периоду; многие свидетели рассказывают о событиях 2014-2016 годов. Сам по себе этот факт свидетельствует, что суд уже вышел за рамки предъявленного обвинения, - считает Андрей Бондаренко.





Правозащитник отмечает явную заангажированность следствия:

- Следствие проводилось с явным обвинительным уклоном, что само по себе противоречит действующему законодательству. Третий момент, который у меня не вызывает никаких сомнений: "дело профсоюзов" - очевидный политический заказ. Следствие должно было любыми способами притянуть обвинение за уши, но не имея на руках никаких доказательств, следствие пыталось любыми способами (запутывая свидетелей, запугивая их, создавая невыносимые условия) самолично добавляло в протоколы допросы сведения, которых свыидетели либо не говорили, либо говорили абсолютно в другом ракурсе. Дело политическое, основная задача следствия - устранить Федынича как руководителя независимого профсоюза.





- Раз дело политическое - его исход предрешен?





- Думаю, исход предрешен. Другое дело, повзволит ли политическая ситуация и международная обстановка властям применить более жесткие санкции, нежели ограничение свободы.





"Шахтинского дела не получится"

Рукаводитель юридической комиссии Белорусского хельсинского комитета Гарри Погоняйло уверен, что оправдательного приговора не будет".





- Шахтинского дела не получится. Напомню, это первое дело профсоюза, горняков, которых обвиняли во вредительстве, саботаже. Шел 1928-й год, когда советская власть набирала силу, а спецорганы уже начали репрессии - жесткие, кровавые - по отношению и к рабочим, и к интеллигенции. Это закончилось пиком репрессий в 37-ом году, потом - послевоенными репрессиями. Все кончилось со мертью Сталина...



