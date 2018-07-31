ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Берлинские правоохранители в 2017 году прослушали более 1 млн телефонных звонков

31.07.2018 21:49 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

 Берлинские правоохранители в 2017 году прослушали 1 миллион 27 тысяч 368 телефонных звонков, об этом говорится в докладе сенатора по вопросам юстиции федеральной земли Берлин Дирка Берендта, доклад цитирует агентство ДПА.

Сообщается, что по сравнению с данными 2016 года, было прослушано примерно на 34 тысячи звонков меньше. В общей сложности в рамках 419 расследований прослушивание велось по 2 тысячам 596 телефонных номеров, в основном правоохранители пытались выявить участников краж и грабежей.

Согласно немецкому законодательству, запрос на прослушивание подают в прокуратуру, соответствующее разрешение выдает судья.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Берлинские правоохранители в 2017 году прослушали 1 миллион 27 тысяч 368 телефонных звонков, об этом говорится в докладе сенатора по вопросам юстиции федеральной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Игнатий Домейко. Долгое возвращение»: тайны архивов, которые ещё не открыты миру, в кинотеатрах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика