Берлинские правоохранители в 2017 году прослушали более 1 млн телефонных звонков

Берлинские правоохранители в 2017 году прослушали 1 миллион 27 тысяч 368 телефонных звонков, об этом говорится в докладе сенатора по вопросам юстиции федеральной земли Берлин Дирка Берендта, доклад цитирует агентство ДПА.

Сообщается, что по сравнению с данными 2016 года, было прослушано примерно на 34 тысячи звонков меньше. В общей сложности в рамках 419 расследований прослушивание велось по 2 тысячам 596 телефонных номеров, в основном правоохранители пытались выявить участников краж и грабежей.

Согласно немецкому законодательству, запрос на прослушивание подают в прокуратуру, соответствующее разрешение выдает судья.