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Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Мексике, есть жертвы
По меньшей мере 11 человек погибли, ещё 25 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика,
Инцидент произошёл на Панамериканской автомагистрали в штате Дуранго. Большегруз рано утром протаранил пассажирский автобус, который ехал из города Сьюдад-Хуареса в Масатлан.
К месту происшествия прибыли спасатели и врачи. Медики госпитализировали пострадавших в больницы города Паррал и муниципалитета Родео. Дорога была закрыта. Специальные службы устранят последствия крупного ДТП. Ведётся расследование причин аварии.
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Инцидент произошёл на Панамериканской автомагистрали в штате Дуранго
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