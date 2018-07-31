Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Мексике, есть жертвы

По меньшей мере 11 человек погибли, ещё 25 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика, пишет El Sol de Mexico.

Инцидент произошёл на Панамериканской автомагистрали в штате Дуранго. Большегруз рано утром протаранил пассажирский автобус, который ехал из города Сьюдад-Хуареса в Масатлан.

К месту происшествия прибыли спасатели и врачи. Медики госпитализировали пострадавших в больницы города Паррал и муниципалитета Родео. Дорога была закрыта. Специальные службы устранят последствия крупного ДТП. Ведётся расследование причин аварии.