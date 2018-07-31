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Замок из «Игры престолов» продают в Ирландии (Видео)

01.08.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Владелец  выставил на продажу часть старинного здания.

Замок на севере Ирландии был построен в середине XIX века, а в XXI веке здесь проходили съёмки знаменитого на весь мир сериала «Игра престолов» от телеканала HBO. Стоимость недвижимости – $656 тысяч.

К слову, за такие деньги можно приобрести дом в столице Великобритании или современный особняк в Лос-Анджелесе. До 1921 года замок принадлежал графам Госфорд. После Второй мировой войны он приобрёл статус гостиницы.

По последним данным, финальный сезон «Игры престолов» фанаты смогут увидеть не раньше первой половины 2019 года. 

 
 
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Владелец  выставил на продажу часть старинного здания.
 
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