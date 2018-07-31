В Барселоне самолёт эвакуировали из-за телефона

В аэропорту Эль-Прат произошло ЧП на борту одного лайнера, сообщается в Twitter компании.

Во время предполётной проверки пассажиры авиакомпании Ryanair были вынуждены покинуть салон воздушного судна после того, как там вспыхнул смартфон. Его владелец заряжал телефон от внешнего аккумулятора.

Члены экипажа выполнили протокол в случае возгорания на борту и эвакуировали всех людей. Пассажирам благополучно удалось покинуть самолёт при помощи надувных трапов.

В результате инцидента вылет на остров Ибица был отложен, а руководство авиакомпании пытается отыскать другой самолёт. Никто не пострадал.