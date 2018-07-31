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В Барселоне самолёт эвакуировали из-за телефона
В аэропорту Эль-Прат произошло ЧП на борту одного лайнера, сообщается в
Во время предполётной проверки пассажиры авиакомпании Ryanair были вынуждены покинуть салон воздушного судна после того, как там вспыхнул смартфон. Его владелец заряжал телефон от внешнего аккумулятора.
Члены экипажа выполнили протокол в случае возгорания на борту и эвакуировали всех людей. Пассажирам благополучно удалось покинуть самолёт при помощи надувных трапов.
В результате инцидента вылет на остров Ибица был отложен, а руководство авиакомпании пытается отыскать другой самолёт. Никто не пострадал.
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В аэропорту Эль-Прат произошло ЧП на борту одного лайнера
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