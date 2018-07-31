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Трассу Минск-Гродно перекроют 1 августа
Движение по автодороге на 241-м километре будет закрыто с 10 до 11 часов, сообщают в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В это время на шоссе в районе деревни Песчанка будет проводиться следственный эксперимент.
Поэтому дорога в направлении областного центра будет закрыта. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию и выбирать более приемлемый маршрут.
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Движение по автодороге на 241-м километре будет закрыто с 10 до 11 часов
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