Трассу Минск-Гродно перекроют 1 августа

Движение по автодороге на 241-м километре будет закрыто с 10 до 11 часов, сообщают в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В это время на шоссе в районе деревни Песчанка будет проводиться следственный эксперимент.

Поэтому дорога в направлении областного центра будет закрыта. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию и выбирать более приемлемый маршрут.