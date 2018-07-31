Три российских журналиста были убиты в Африке

Тела трёх журналистов, которые работали на территории Центральноафриканской Республики, были найдены в 20 километрах от города Сибю, сообщает МИД России.

Они были застрелены 30 июля. Последний раз журналисты выходили на связь 29 июля.

При обыске тел нашли журналистские удостоверения. Документы были выданы на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. По информации СМИ, режиссёр, оператор и журналист снимали в ЦАР фильм о деятельности «ЧВК Вагнера».

По предварительной версии, съёмочная группа могла стать жертвами ограбления. Дипломаты выехали на опознание тел. В свою очередь, в ООН заявили, что окажут поддержку полиции страны, чтобы найти виновников преступления.

Фото Reuters