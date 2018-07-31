|
Авиалайнер потерпел крушение в Мексике, все пассажиры выжили
Самолёт авиакомпании Aeromexico разбился 31 июля в северном штате Дуранго, сообщает лоукостер в своём
Пассажирский лайнер выполнял рейс из аэропорта Дуранго в Мехико. Воздушное судно упало в 10 километрах от воздушной гавани сразу после взлёта.
На месте происшествия работают спасатели. В момент крушения на борту самолёта Embraer 190, который выполнял рейс номер 2431, находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, об этом рассказал Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро.
«Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431.» –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолёт авиакомпании Aeromexico разбился 31 июля
|
Свежие газеты
Архив (Разное)