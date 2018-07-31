Авиалайнер потерпел крушение в Мексике, все пассажиры выжили

Самолёт авиакомпании Aeromexico разбился 31 июля в северном штате Дуранго, сообщает лоукостер в своём Twitter .

Пассажирский лайнер выполнял рейс из аэропорта Дуранго в Мехико. Воздушное судно упало в 10 километрах от воздушной гавани сразу после взлёта.

На месте происшествия работают спасатели. В момент крушения на борту самолёта Embraer 190, который выполнял рейс номер 2431, находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, об этом рассказал Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро.

«Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431.» – сообщил в микроблоге глава штата. В свою очередь, Reuters сообщает о выживших, которые после авиакатастрофы самостоятельно выбрались и направились к шоссе, чтобы попросить о помощи. 85 человек получили ранения, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 49 пассажиров были госпитализированы. Аэропорт Дуранго был закрыт.