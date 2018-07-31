ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авиалайнер потерпел крушение в Мексике, все пассажиры выжили

01.08.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Самолёт авиакомпании Aeromexico разбился 31 июля в северном штате Дуранго, сообщает лоукостер в своём Twitter.

Пассажирский лайнер выполнял рейс из аэропорта Дуранго в Мехико. Воздушное судно упало в 10 километрах от воздушной гавани сразу после взлёта. 

На месте происшествия работают спасатели. В момент крушения на борту самолёта Embraer 190, который выполнял рейс номер 2431, находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, об этом рассказал Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро. 

«Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431.» – сообщил в микроблоге глава штата. В свою очередь, Reuters сообщает о выживших, которые после авиакатастрофы самостоятельно выбрались и направились к шоссе, чтобы попросить о помощи. 85 человек получили ранения, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 49 пассажиров были госпитализированы. Аэропорт Дуранго был закрыт. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Самолёт авиакомпании Aeromexico разбился 31 июля
 
Новости дня
Новости разные
 
"Уверены в своих силах. Команда готова выложиться от и до". Тренер БАТЭ - об ответной игре с ХИКом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика