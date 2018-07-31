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Акция "Летний патруль" продолжается на пляжах Бреста

01.08.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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В начале июня в областном центре стартовала акция под говорящим названием «Летний патруль». На протяжении периода отпусков и активного досуга в условиях, благоприятствующих отдыху у водоёмов, работники МЧС совместно с участниками молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) и сотрудниками ОСВОД осуществляли рейды по акваториям Бреста, бывали в местах, официально установленных для купания и отдыха граждан, а также запрещённых. Профилактическая инициатива направлена на повышение уровня культуры безопасности населения, цель – достучаться до каждого, охват – все возрастные категории граждан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57721.php

Акция "Летний патруль" продолжается на пляжах Бреста

Шесть случаев гибели людей на воде в Брестской области в минувшие выходные, шесть случаев гибели на воде в Бресте уже с начала года – такая неутешительная статистика не оставляет иного выбора, как взять ситуацию под строжайший контроль, что и сделали спасатели Бреста.

Профилактическая работа в активной фазе: предупреждение несчастных случаев на воде – задача номер один. Беседуя с отдыхающими, спасатели акцентируют внимание на недопущении купания в состоянии алкогольного опьянения, рассказывают о последствиях купания в неустановленных местах. Работники службы спасения констатируют: многие по-прежнему рассчитывают на «Авось пронесёт!». Легкомысленное отношение к таким серьёзным вещам, как безопасное времяпрепровождение в летний период - тема, требующая осмысления и серьёзного отношения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57721.php

Акция "Летний патруль" продолжается на пляжах Бреста

Пренебрежение элементарными правилами поведения на воде чревато самыми непредсказуемыми последствиями. К сожалению, не все стремятся учиться на ошибках других. Самовольно вступают в неравную схватку с глупостью и беспечностью. Такие опасные игры оборачиваются плачевно только для самого человека. Чтобы напомнить жителям областного центра об основных мерах безопасности, уберечь их от необдуманных действий, представители рейдовой группы выходят на пляжи. В подтверждение слов – наглядная информация. Активная работа в деле предупреждения гибели людей на водоёмах будет осуществляться до конца августа. В этот период также будут организованы совместные рейды в леса и на торфяники с целью предотвращения очагов возгорания.

 
Теги: Брест
 
 
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В начале июня в областном центре стартовала акция под говорящим названием «Летний патруль». На протяжении периода отпусков и активного досуга в условиях,...
 
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