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Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья
01.08.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
В настоящее время последствия прохождения грозового фронта в райцентре устраняются.
Десятки деревьев оказались поваленными в результате сильной грозы, прошедшей в Пружанах, фотографиями последствий стихии жители города делятся в социальных сетях.
Гроза, которая сопровождалась ливнем и порывистым ветром, началась в райцентре около 18:00.
Как сообщают жители города, в результате в городе оказались поваленными несколько десятков деревьев, часть некоторых улиц города затопило водой.
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В настоящее время последствия прохождения грозового фронта в райцентре устраняются. Десятки деревьев оказались поваленными в результате сильной грозы,...
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