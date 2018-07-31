 Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья

В настоящее время последствия прохождения грозового фронта в райцентре устраняются.



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Десятки деревьев оказались поваленными в результате сильной грозы, прошедшей в Пружанах, фотографиями последствий стихии жители города делятся в социальных сетях.



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Гроза, которая сопровождалась ливнем и порывистым ветром, началась в райцентре около 18:00.



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Как сообщают жители города, в результате в городе оказались поваленными несколько десятков деревьев, часть некоторых улиц города затопило водой.