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Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья

01.08.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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В настоящее время последствия прохождения грозового фронта в райцентре устраняются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57720.php

Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья

Десятки деревьев оказались поваленными в результате сильной грозы, прошедшей в Пружанах, фотографиями последствий стихии жители города делятся в социальных сетях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57720.php

Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья

Гроза, которая сопровождалась ливнем и порывистым ветром, началась в райцентре около 18:00.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57720.php

Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья
 Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57720.php

Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья
 Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья

Как сообщают жители города, в результате в городе оказались поваленными несколько десятков деревьев, часть некоторых улиц города затопило водой.

 
 
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В настоящее время последствия прохождения грозового фронта в райцентре устраняются. Десятки деревьев оказались поваленными в результате сильной грозы,...
 
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