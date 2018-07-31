Личный Rolls-Royce Елизаветы II продают на аукционе

Королева Великобритании решила продать уникальную модель Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, на которой ездила последние 40 лет.

Торги пройдут в аукционном доме Bohmans. Начальная стоимость лота будет стартовать от $2,5 миллиона.

Машина, принадлежавшая королевской семье не один десяток лет, оборудована высокими сиденьями, баром с напитками, стеклоподъёмниками и кондиционером.

Всего было выпущено 18 экземпляров, а до наших дней сохранились не более десятка. По словам организаторов торгов, автомобили Rolls-Royce, выпущенные по особому заказу, всегда ценятся за своё качество и их редко встретишь на открытых торгах.