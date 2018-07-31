"Дачная история": "Наша дача на берегу Чигиринки - настоящий полигон для творческих идей"

Эта « Дачная история » пришла к нам в редакцию с солнечного берега Чигиринского водохранилища. Могилевчанин Артем пишет, что их дача не только место для созерцания потрясающих закатов и восходов на лоне природы, но и полигон для реализации творческих задумок его отца.





— Участок на берегу Чигиринского водохранилища мы приобрели в 2012 году. Тогда никто и не думал о строительстве дома, но со временем пришло понимание, что он нужен.





История нашего дачного домика началась с поисков проекта. Подходящий по архитектуре и размерам деревянный дом мы нашли в интернете. И мои родители в одночасье заразились дачной лихорадкой.





Каждые выходные ездили на дачу — строить, строить и строить. Скоро на участке уже стоял уютный домик. Надо отдать должное моему отцу, ведь все, кроме самого сруба, крыши и окон, было построено его руками.

Результаты трудов Артем дополнительно снял на видео:

— Но стройка еще не закончилась — на даче постоянно появляются новые строения и необычные арт-объекты. Наверное, это нескончаемый процесс.





Сарайчик и туалет под одной крышей.





Параллельно шло строительство беседки. На фото — начальный этап ее строительства.



Позже появилась идея декоративного прудика.





Вот как он выглядит сейчас.









Потом пришел черед обустройства парковочного места.



Строительство продолжалось даже с наступлением холодов







Много работы проделано и на участке — изначально он был с крайне сложным рельефом. Чтобы его выровнять отец обратился к трактористу из деревни. Он все сделал так как его и просили. Отец в качестве вознаграждения предложил ему 150 рублей — по городской «таксе». Однако тракторист сказал, что это очень много и взял только 80. Мне кажется городские жители не стали бы говорить, что рассчитывали на меньшую сумму и оказывать от предлагаемых денег.





На даче прижились два кота. Мы их окрестили Билл и Хилари. К сожалению, Билла уже нет, а вот Хилари принесла нам троих котят. Они теперь проводят с нами все выходные.





А еще у нас прекрасный вид из окон дома — он стоит практически на берегу Чигиринки. Несмотря на удаленность от шумного города, здесь тоже бывает весело. Например, в деревне шумно празднуют Купалье, проходит Бард-рыбалка.

Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали , как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка , который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими, — это может быть оригинальная беседка , терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

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