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"Дачная история": "Наша дача на берегу Чигиринки - настоящий полигон для творческих идей"

01.08.2018 07:05 — Разное | Tut.by  
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Эта «Дачная история» пришла к нам в редакцию с солнечного берега Чигиринского водохранилища. Могилевчанин Артем пишет, что их дача не только место для созерцания потрясающих закатов и восходов на лоне природы, но и полигон для реализации творческих задумок его отца.


— Участок на берегу Чигиринского водохранилища мы приобрели в 2012 году. Тогда никто и не думал о строительстве дома, но со временем пришло понимание, что он нужен.


История нашего дачного домика началась с поисков проекта. Подходящий по архитектуре и размерам деревянный дом мы нашли в интернете. И мои родители в одночасье заразились дачной лихорадкой.


Каждые выходные ездили на дачу — строить, строить и строить. Скоро на участке уже стоял уютный домик. Надо отдать должное моему отцу, ведь все, кроме самого сруба, крыши и окон, было построено его руками.

Результаты трудов Артем дополнительно снял на видео:

— Но стройка еще не закончилась — на даче постоянно появляются новые строения и необычные арт-объекты. Наверное, это нескончаемый процесс.



Сарайчик и туалет под одной крышей.


Параллельно шло строительство беседки. На фото — начальный этап ее строительства.

Позже появилась идея декоративного прудика.



Вот как он выглядит сейчас.



Потом пришел черед обустройства парковочного места.


Строительство продолжалось даже с наступлением холодов




Много работы проделано и на участке — изначально он был с крайне сложным рельефом. Чтобы его выровнять отец обратился к трактористу из деревни. Он все сделал так как его и просили. Отец в качестве вознаграждения предложил ему 150 рублей — по городской «таксе». Однако тракторист сказал, что это очень много и взял только 80. Мне кажется городские жители не стали бы говорить, что рассчитывали на меньшую сумму и оказывать от предлагаемых денег.


На даче прижились два кота. Мы их окрестили Билл и Хилари. К сожалению, Билла уже нет, а вот Хилари принесла нам троих котят. Они теперь проводят с нами все выходные.


А еще у нас прекрасный вид из окон дома — он стоит практически на берегу Чигиринки. Несмотря на удаленность от шумного города, здесь тоже бывает весело. Например, в деревне шумно празднуют Купалье, проходит Бард-рыбалка.

Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали, как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка, который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими, — это может быть оригинальная беседка, терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

Мы ждем от вас:

—  текст в формате doc;

— 5−15 фото. Присылать отдельным файлом. Желательно — горизонтальные в формате jpeg хорошего качества;

— телефон и имя, чтобы проще было связаться для вручения приза.

И текст, и фото присылайте на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».

Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Лучшая дачная история получит денежное вознаграждение — 300 белорусских рублей.

 
 
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"Дачная лихорадка" на берегу Чигиринского водохранилища. Владельцы постоянно на нем что-то строят и это приносит им явное удовольствие.
 
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