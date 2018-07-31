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"Я весил 152 кг". Гродненец честно рассказывает о том, чего ему стоило похудеть почти вдвое

01.08.2018 07:05 — Разное | Tut.by  
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27-летний предприниматель Павел Ефименко из Гродно делится своим опытом расставания с 70 кг: как он не мог подняться на четвертый этаж без отдышки, впервые сумел без посторонней помощи качать пресс, почти потерял надежду и, наконец, добился главной цели — которая измерялась совсем не в килограммах.


Фото: из личного архива

— В 23 года мой вес был 152 кг. Не очень такое достижение? — иронизирует Павел. — А объем талии — 140 см.

Он точно помнит дату, когда понял: все, хватит, надо прекратить вести такой образ жизни — 1 октября 2014 года. Друг посоветовал записаться в тренажерный зал.

Первым делом тренер сказал изменить режим питания. Этот вопрос решала жена Светлана. Павел только говорит, что благодаря ее кулинарным способностям и умению даже из геркулеса сделать шедевр, перейти на новый рацион оказалось не сложно.


Фото: из личного архива

Зато физнагрузки для человека с лишним весом, который и на четвертый этаж с трудом поднимался, были настоящей пыткой.

— Как сейчас вижу свою первую тренировку, это был ад! — признается предприниматель.

Чтобы Павел вообще мог качать пресс, тренеру приходилось приподнимать его ноги. Но потихоньку мужчина становился сильнее. Результат был очень заметен на весах: в первый месяц ушло 17 кг, во второй — 10 кг. А за три месяца в целом Павел расстался с 30 лишними кило. Мужчина обновил гардероб и надеялся, что новогодние праздники встретит в «легком» весе в центнер.

— Даже во время праздников соблюдал режим. По гостям ходил со своими контейнерами. Очень хотел побыстрее прийти к цели в 100 кг, — теперь уже видит свою ошибку предприниматель.

Похудение больше не было таким стремительным. Несмотря на эксперименты с питанием и даже дополнительные походы в бассейн за январь «ушли» только 7 кг.

— Честно скажу, это было очень и очень тяжело, прежде всего в моральном плане. Я ведь думал, что вес будет уходить так же быстро! Потому были срывы: обманывал тренера, а на самом деле себя.


Фото: из личного архива

Павел вспоминает: тяжело было видеть, что от недели упорных, изнурительных тренировок и ограничений в калориях вес не сдвигается с места. Или уходит один килограмм.

— Начинаются сомнения в себе, в своих действиях, даже в тренере. Думаешь: а правильные ли задачи он ставит? Теперь-то я знаю: в таких ситуациях надо продолжать работать по намеченному плану. Если вес стоит, это тоже прогресс.


Фото: из личного архива

В феврале 2015 года, когда гродненец весил 113 кг, у него впервые получилось самостоятельно, без посторонней помощи качать пресс.

— Кричал на весь зал: «Я это сделал, я это сделал!»

Павел отмечает, что к этому времени в жизни изменилось все — питание, сон и даже окружение. За февраль и март ушло еще 9 кг, появилась выносливость. Когда стрелка весов приблизилась к сотне, впереди замаячила новая цель — 90 кг.

— Раньше я даже представить не мог, что буду недоволен весом в 100 кг. Когда-то это было моей мечтой! А сейчас те, кто не знал меня раньше, все равно говорили: ты толстый.


Фото: из личного архива

Тренироваться уже было гораздо легче, но появилась новая проблема — лишняя кожа, растянувшаяся из-за похудения.

— Признаюсь, были мысли пойти на операцию, но я очень не хотел. Мне посоветовали хорошую массажистку, которая взялась за работу. За тридцать сеансов восстановилось практически все.

В июне мужчина весил 82 кг — получается, за 10 месяцев сбросил 70 кг.

— Глава «похудение» для меня закончилась, сейчас стараюсь удержать вес. Это трудно. За три года он снова поднялся, до 90 кг. Но своей историей я захотел поделиться, чтобы доказать: так похудеть возможно. И может быть, даже вдохновить людей с лишним весом.


Фото: из личного архива

Павел Ефименко признается, что в 2014 году его настоящей мотивацией меняться стали слова врача.

— Мы с женой пришли в больницу, а нам сказали, что я не смогу иметь детей. И лишний вес тоже тому виной. За пять лет мы изменили всю свою жизнь ради ребеночка, и у нас все получилось. Через два месяца будет сын.

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Теги: Гродно
 
 
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27-летний предприниматель Павел Ефименко из Гродно честно делится своим опытом расставания с 70 кг.
 
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