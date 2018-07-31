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Руководитель спортклуба в Лунинце присвоил деньги за тренировки российских хоккеистов

01.08.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Прокуратура Лунинецкого района выявила нарушения в исполнении законодательства о борьбе с коррупцией в Лунинецком РФСК «Здоровье». Проверяются другие учреждения спорта и туризма района, пишет «Медиа-Полесье».

— Установлено, что бывший председатель районного физкультурно-спортивного клуба «Здоровье», в период времени с 4 января по март 2018 года, злоупотребляя своими служебными полномочиями, не внес на счет РФСК «Здоровье» денежные средства в размере 5000 рублей. Эти деньги он получил от директора минской фирмы за организацию тренировочного процесса российского хоккейного клуба. Бывший руководитель совершил хищение денежных средств и причинил Лунинецкому РФСК «Здоровье» материальный ущерб, — сообщила заместитель прокурора Лунинецкого района Ольга Богатыревич.

26 июля прокурор района возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно».

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью. Производство уголовного следствия по данному делу поручено Лунинецкому районному отделу Следственного комитета Республики Беларусь.

После возбуждения уголовного дела ущерб, причиненный преступлением, возмещен подозреваемым в полном объеме.

Подозреваемый задержан, его заключили под стражу.

Это второе уголовное дело в отношении бывшего спортивного функционера. Первое Лунинецкий межрайотдел СК возбудил по ч. 3 ст. 210 УК РБ. Он обвиняется в том, что с 2016 по 2018 год, являясь должностным лицом, злоупотребляя служебными полномочиями, на основании поддельных документов о согласовании с должностными лицами райисполкома дополнительных премиальных выплат, незаконно получил из бюджетных средств Лунинецкого района и внебюджетных средств РФСК премий на сумму порядка 8 тысяч рублей.

— Кроме того, на причастность к совершенному преступлению проверяются и иные должностные лица сферы спорта Лунинецкого района, ряд из которых задержан. В том числе задержан бывший директор ГУ «Детско-юношеская школа по зимним видам спорта «Олимп-2011», — добавила Ольга Богатыревич.

 
 
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