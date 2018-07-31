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Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»

01.08.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Вилия – удивительная река, из тех, которой лучше всего любоваться с водной глади, что и делают многочисленные любители сплавов на байдарках. Постоянно меняющиеся пейзажи и свидетельства истории, которые открываются взору путешественника, делают ее по-настоящему интересной. 
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»

БЕЛОРУССКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЧЕРК 

Не один километр по Вилии проходит граница между Сморгонским и Островецким районом, пока река не делает крутую петлю, после которой набирает мощь притоками Ошмянка и Страча. Ее общая протяженность по Островецкому району – порядка ста километров. 
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
Один из первых крупных населенных пунктов, расположенных на Вилии, – агрогородок Михалишки, куда приезжают туристы не только со всей страны, но и из-за рубежа. А все благодаря редкому в Беларуси храму ордена августинцев, костелу Святого Михаила – типичному образцу сарматского барокко. Он включен в турмаршрут наравне с такими известными достопримечательностями, как, к примеру, костел в Гервятах. Последнему чисто внешне он однозначно уступает в оформлении. Удивляет отсутствие центрального входа, когда смотришь на фасад. Но стоит зайти внутрь – вот где настоящая красота! Говорят, даже Петр I восхищался им, отмечая, что такие храмы должны строиться и в России.
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
Убранство костела очень напоминает храм Петра и Павла в Вильнюсе. И не случайно. Строительство в Михалишках было начато в 1653 году. Возводил костел бельгиец Кристоф Пенс, а спонсировали Бжестовские, владевшие этими землями. Интерьеры, роскошную лепнину, барельефы из искусственного мрамора создавали итальянцы Петро Перти, Джованни Галли и Андреа Капоне. Помогал им местный мастер Николай Жилевич, а также сын архитектора Ян Пенс. Любопытно, что в Михалишках лепнина есть только на стенах, а потолок – простой. 
 
– Как гласит легенда, основатель костела в Вильнюсе Михаил Пац пригласил мастеров туда, вероятно, предложив им большую сумму. Поэтому потолки остались незавершенными, – рассказал ксендз Анатолий Захаревский– А внутреннее оформление двух храмов имеет сходство.
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
Однако волею судьбы и в Вильнюсе работы не были выполнены до конца: Михаил Пац умер, и алтарь остался незавершенным. Зато в Михалишках он просто великолепен. 
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
САМЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ 

На берегу Вилии от любопытных взоров случайных путешественников спрятался на опушке леса и один из самых таинственных храмов Беларуси – в деревне Дубок, что ближе к границе со Сморгонским районом. 
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
 
Каждое лето, в первое воскресенье июля, здесь проходят службы, а верующие едут не только из Беларуси, но и из-за рубежа – потомки местных жителей. И это – единственный раз в году, когда в костеле идет служба, причем, как и много лет назад, при свечах. 

Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
С виду храму не один век, а на поверку оказывается, что он куда моложе – был построен местными жителями и освящен в конце 1920-х годов в честь иконы Божией Матери «Неустанная помощь». Яркий пример деревянного зодчества наших предков. Настолько сильной была их вера, что даже в годы запрета на службы в костеле звучали молитвы. Звучат они и сегодня, несмотря на отдаленность от крупных населенных пунктов и малое число местных жителей. 
 
Недалеко от храма есть и другие местные достопримечательности: часовня «Криница у Богини», каменная часовня-усыпальница, столетняя брама. 

РЫБНЫЙ РОДДОМ 

Как только наступает прохладная погода, вверх по течению из Балтийского моря по Неману, а затем по Вилии в белорусские речушки, преодолевая примерно полтысячи километров, идут на нерест лососевые. Вот и разгадка, почему на гербе Островца изображен лосось. 
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
Для сохранения рыбы в Островецком районе создан Информационный центр по сохранению лососевых рыб в Беларуси на базе Ворнянского яслей-сада – средней школы. Вот и на входе в учреждение образования с этого года гостей будет встречать пара рыб – скульптуру откроют совсем скоро.
 
В центре внимания волонтеров кумжа, которую еще называют белорусским дельфином: когда рыба выбрасывается на волну, чтобы преодолеть препятствие, изгиб ее туловища напоминает дельфина.

Из года в год в притоки Вилии – Тартак, Сенканку, Кемелину, Газовку – с каменистым дном идет кумжа на нерест. Последние несколько лет в реке Тартак, к примеру, наблюдается порядка 35 особей. Казалось бы, совсем немного, но это раз в пять больше, чем было до активной работы волонтеров центра. Главное, что делают взрослые и дети – патрулируют территорию во время нереста, чтобы уберечь рыбу от браконьеров, чистят реки, строят рыбоходы.
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
Для кумжи белорусские реки – это не только роддом, но и ясли. Около трех лет смолт, так называют молодых лососей, живет в притоках, вырастая до 15 – 20 сантиметров, после чего отправляется в Балтику. Чтобы потом вновь вернутся на нерест туда, где некогда родился – в Тартаке, к примеру, наблюдали несколько чипированных здесь особей. 

ТАМОЖНЯ НА РЕКЕ 

Деревня Быстрица на берегу Вилии впервые упоминается в 1390 году, что делает ее одной из древнейших в Беларуси. 
 
Река в этом месте несколько ускоряется, к тому же, в нее впадает небольшая, но довольно быстрая речушка, которую и называли Быстрица. Отсюда и название населенного пункта. 
В хрониках одного из родоначальников польской историографии Стрыйковского, а также Каяловича утверждается, что столицей ВКЛ задолго до Новогрудка являлась Быстрица. А в XVI столетии, как утверждают краеведы, на реке была таможня – сбор платили за сплав товаров, в том числе леса. Есть тому косвенные подтверждения: на противоположных берегах заметны возвышенности, и река между ними довольно мелкая.
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
 Главная достопримечательность Быстрицы – костел Воздвижения Святого креста, датируемый 1760 годом. В 1863 он стал православным и был перестроен – сохранились изображения храма с «луковичными» куполами. Позже храм вновь стал католическим.
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
Недалеко от деревни находится дом охотника «На Вилии» – любимое место отдыха охотников, любителей природы, сплавов на байдарках.
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
За Быстрицей путь Вилии бежит по живописным местам Островетчины, еще примерно семь километров по реке проходит граница между Беларусью и Литвой, пока она окончательно не попрощается с белорусскими пейзажами, сменив женское имя Вилия на мужское Нярис, чтобы раствориться в водах Немана и выйти в Балтийское море. 

ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ 

О происхождении названия Вилии есть несколько легенд. Согласно одной из них, в тех местах, где сейчас начинается река, жил портной Степан, и была у него невеста – красавица Вяльяна. Степан был знаменитым на всю округу портным, хорошо зарабатывал, шил одежду для жителей окрестных сел и деревень и был настолько падок до работы, что шил даже в большие церковные праздники. За такой грех суждено ему было превратиться в камень. 
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
Окаменев наполовину, лежал он около болота и… продолжал работать. Вяльяна не оставляла его, дни напролет проводили они вместе. К Степану по привычке сходились люди со всей округи и по-прежнему приносили заказы. Однажды его попросили сшить «то, не знаю что». Знаменитый портной взялся и за этот заказ, но у него ничего не получилось, и от такой неудачи он полностью окаменел. Утром Вяльяна нашла своего любимого заточенным в каменную глыбу. Опустилась на колени и горько заплакала. В том месте, куда упали слезы Вяльяны, начала пробиваться криничка, из которой и получила свое начало река. 
 
Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»
 
Позже реку стали называть Вильяной (Вельяной), а камень – Степановым. Со временем река приобрела современное название – Вилия. 
 
 
 
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Вилия – удивительная река, из тех, которой лучше всего любоваться с водной глади, что и делают многочисленные любители сплавов на байдарках. Постоянно меняющиеся...
 
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