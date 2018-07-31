Островецкое наследие Вилии. Новая часть мультимедийного проекта «ГП»

Вилия – удивительная река, из тех, которой лучше всего любоваться с водной глади, что и делают многочисленные любители сплавов на байдарках. Постоянно меняющиеся пейзажи и свидетельства истории, которые открываются взору путешественника, делают ее по-настоящему интересной.





Не один километр по Вилии проходит граница между Сморгонским и Островецким районом, пока река не делает крутую петлю, после которой набирает мощь притоками Ошмянка и Страча. Ее общая протяженность по Островецкому району – порядка ста километров.





Один из первых крупных населенных пунктов, расположенных на Вилии, – агрогородок Михалишки, куда приезжают туристы не только со всей страны, но и из-за рубежа. А все благодаря редкому в Беларуси храму ордена августинцев, костелу Святого Михаила – типичному образцу сарматского барокко. Он включен в турмаршрут наравне с такими известными достопримечательностями, как, к примеру, костел в Гервятах. Последнему чисто внешне он однозначно уступает в оформлении. Удивляет отсутствие центрального входа, когда смотришь на фасад. Но стоит зайти внутрь – вот где настоящая красота! Говорят, даже Петр I восхищался им, отмечая, что такие храмы должны строиться и в России.





Убранство костела очень напоминает храм Петра и Павла в Вильнюсе. И не случайно. Строительство в Михалишках было начато в 1653 году. Возводил костел бельгиец Кристоф Пенс, а спонсировали Бжестовские, владевшие этими землями. Интерьеры, роскошную лепнину, барельефы из искусственного мрамора создавали итальянцы Петро Перти, Джованни Галли и Андреа Капоне. Помогал им местный мастер Николай Жилевич, а также сын архитектора Ян Пенс. Любопытно, что в Михалишках лепнина есть только на стенах, а потолок – простой.

– Как гласит легенда, основатель костела в Вильнюсе Михаил Пац пригласил мастеров туда, вероятно, предложив им большую сумму. Поэтому потолки остались незавершенными, – рассказал ксендз Анатолий Захаревский. – А внутреннее оформление двух храмов имеет сходство.





Однако волею судьбы и в Вильнюсе работы не были выполнены до конца: Михаил Пац умер, и алтарь остался незавершенным. Зато в Михалишках он просто великолепен.





На берегу Вилии от любопытных взоров случайных путешественников спрятался на опушке леса и один из самых таинственных храмов Беларуси – в деревне Дубок, что ближе к границе со Сморгонским районом.





Каждое лето, в первое воскресенье июля, здесь проходят службы, а верующие едут не только из Беларуси, но и из-за рубежа – потомки местных жителей. И это – единственный раз в году, когда в костеле идет служба, причем, как и много лет назад, при свечах.







С виду храму не один век, а на поверку оказывается, что он куда моложе – был построен местными жителями и освящен в конце 1920-х годов в честь иконы Божией Матери «Неустанная помощь». Яркий пример деревянного зодчества наших предков. Настолько сильной была их вера, что даже в годы запрета на службы в костеле звучали молитвы. Звучат они и сегодня, несмотря на отдаленность от крупных населенных пунктов и малое число местных жителей.

Как только наступает прохладная погода, вверх по течению из Балтийского моря по Неману, а затем по Вилии в белорусские речушки, преодолевая примерно полтысячи километров, идут на нерест лососевые. Вот и разгадка, почему на гербе Островца изображен лосось.





Для сохранения рыбы в Островецком районе создан Информационный центр по сохранению лососевых рыб в Беларуси на базе Ворнянского яслей-сада – средней школы. Вот и на входе в учреждение образования с этого года гостей будет встречать пара рыб – скульптуру откроют совсем скоро.

В центре внимания волонтеров кумжа, которую еще называют белорусским дельфином: когда рыба выбрасывается на волну, чтобы преодолеть препятствие, изгиб ее туловища напоминает дельфина.

Из года в год в притоки Вилии – Тартак, Сенканку, Кемелину, Газовку – с каменистым дном идет кумжа на нерест. Последние несколько лет в реке Тартак, к примеру, наблюдается порядка 35 особей. Казалось бы, совсем немного, но это раз в пять больше, чем было до активной работы волонтеров центра. Главное, что делают взрослые и дети – патрулируют территорию во время нереста, чтобы уберечь рыбу от браконьеров, чистят реки, строят рыбоходы.





Деревня Быстрица на берегу Вилии впервые упоминается в 1390 году, что делает ее одной из древнейших в Беларуси.

В хрониках одного из родоначальников польской историографии Стрыйковского, а также Каяловича утверждается, что столицей ВКЛ задолго до Новогрудка являлась Быстрица. А в XVI столетии, как утверждают краеведы, на реке была таможня – сбор платили за сплав товаров, в том числе леса. Есть тому косвенные подтверждения: на противоположных берегах заметны возвышенности, и река между ними довольно мелкая.





Главная достопримечательность Быстрицы – костел Воздвижения Святого креста, датируемый 1760 годом. В 1863 он стал православным и был перестроен – сохранились изображения храма с «луковичными» куполами. Позже храм вновь стал католическим.





Недалеко от деревни находится дом охотника «На Вилии» – любимое место отдыха охотников, любителей природы, сплавов на байдарках.





О происхождении названия Вилии есть несколько легенд. Согласно одной из них, в тех местах, где сейчас начинается река, жил портной Степан, и была у него невеста – красавица Вяльяна. Степан был знаменитым на всю округу портным, хорошо зарабатывал, шил одежду для жителей окрестных сел и деревень и был настолько падок до работы, что шил даже в большие церковные праздники. За такой грех суждено ему было превратиться в камень.





Окаменев наполовину, лежал он около болота и… продолжал работать. Вяльяна не оставляла его, дни напролет проводили они вместе. К Степану по привычке сходились люди со всей округи и по-прежнему приносили заказы. Однажды его попросили сшить «то, не знаю что». Знаменитый портной взялся и за этот заказ, но у него ничего не получилось, и от такой неудачи он полностью окаменел. Утром Вяльяна нашла своего любимого заточенным в каменную глыбу. Опустилась на колени и горько заплакала. В том месте, куда упали слезы Вяльяны, начала пробиваться криничка, из которой и получила свое начало река.





Позже реку стали называть Вильяной (Вельяной), а камень – Степановым. Со временем река приобрела современное название – Вилия.

