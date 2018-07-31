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БАТЭ сразится с ХИКом в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

01.08.2018 07:34 — Разное | Tut.by  
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Футболисты БАТЭ проведут сегодня ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против финского ХИКа. Встреча пройдет в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G Ареена» и начнется в 19.00 по минскому времени.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После нулевой ничьей 25 июля в первой встрече на поле «Борисов-Арены» 14-кратным чемпионам страны для выхода в следующий раунд нужна победа или любая результативная ничья (1:1, 2:2, 3:3 и т.д.).

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага уверен, что такая задача его команде по силам.

«Уверены в своих силах. Команда готова выложиться от и до». Тренер БАТЭ — об ответной игре с ХИКом

В Хельсинки отправился долго не игравший из-за травмы лучший футболист Беларуси 2017 года Михаил Гордейчук. Правда, его участие в матче под вопросом. Штаб борисовчан опасается выпускать своего лучшего прошлогоднего бомбардира на синтетический газон. По этой же причине может не сыграть и защитник Захар Волков, который также едва залечил повреждение.

Если 14-кратные чемпионы Беларуси успешно преодолеют этот барьер, то в 3-м раунде сыграют с победителем пары «Кукеси» (Албания) / «Карабах» (Азербайджан). Первый матч этих команд завершился вничью — 0:0. Сегодня на поле «Карабаха» состоится ответная игра.

В случае поражения в дуэли с финским клубом, БАТЭ сыграет с победителем пары «Олимпия» (Словения) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия) в 3-м раунде Лиги Европы.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча ХИК — БАТЭ.

 
 
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Футболисты БАТЭ проведут сегодня ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против финского ХИКа. Встреча пройдет в Хельсинки на стадионе "Телиа 5G...
 
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