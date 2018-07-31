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На «Ивацевичдрев» создают мебельный кластер национального масштаба

01.08.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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Мебельное производство немецкой фирмы Polipol на площадке «Ивацевичдрев» будет запущено в текущем году, сообщил журналистам начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок концерна «Беллесбумпром» Виктор Кашпей. Polipol стала первой иностранной компанией, избравшей «Ивацевичдрев» в качестве партнера по поставке комплектующих для своей продукции.

Сейчас идет подготовка персонала, в Польшу отправились несколько десятков человек для обучения работе по немецким технологиям. Сначала производство будет запущено на площадях старого завода, позже предусмотрено строительство новой фабрики.

Производство будет ориентироваться на поставки на европейский рынок. Инвестпланом предусмотрено создание 1,2 тыс. новых рабочих мест. При выходе в 2020 году на проектную мощность здесь будет производиться 12 тыс. комплектов мягкой мебели в месяц.

Немецкая компания Polipol инвестирует в белорусскую производственную площадку €20 млн.

Также концерн «Беллесбумпром» ведет переговоры с другими потенциальными инвесторами-мебельщиками (в частности, из Польши), которые могут использовать площадку «Ивацевичдрев» для организации финишных производств и создания мебельного кластера национального масштаба.

«Ивацевичдрев» было создано в 1971 году, в 2012-м провело глубокую модернизацию и теперь располагает полным циклом переработки древесного сырья в древесно-стружечные плиты (ДСП) и ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) мощностью 250 тыс. куб. м в год на немецких технологических линиях.

 
 
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Мебельное производство немецкой фирмы Polipol на площадке «Ивацевичдрев» будет запущено в текущем году, сообщил журналистам начальник управления...
 
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