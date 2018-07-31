Трансгендерную активистку Алок не пустили в Беларусь

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передает Еврорадио. Как сообщила на своей странице в Фейсбуке соосновательница проекта Make OUT Вика Биран, белорусские пограничники сослались на ст. 30 Закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно этой статье, въезд в страну могут запретить в случае, если пребывание иностранца противоречит национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, защите нравственности, здоровья населения, правам и свободам граждан,Еврорадио.





Алок относит себя к гендерно-небинарным личностям и о себе она говорит, используя местоимение "мы". Активистка хотела рассказать о своем опыте дискриминации, уличного насилия и переживания системной травмы.



