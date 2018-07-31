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Трансгендерную активистку Алок не пустили в Беларусь
Известную трансгендерную поэтку и активистку Алок не пустили в Беларусь. Индийско-американская деятельница ехала в Минск, чтобы выступить здесь с лекцией на тему гендерногй неконформности и феминности.
Фото: социальные сети
Как сообщила на своей странице в Фейсбуке соосновательница проекта Make OUT Вика Биран, белорусские пограничники сослались на ст. 30 Закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно этой статье, въезд в страну могут запретить в случае, если пребывание иностранца противоречит национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, защите нравственности, здоровья населения, правам и свободам граждан,
Алок относит себя к гендерно-небинарным личностям и о себе она говорит, используя местоимение "мы". Активистка хотела рассказать о своем опыте дискриминации, уличного насилия и переживания системной травмы.
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Известную трансгендерную поэтку и активистку Алок не пустили в Беларусь. Индийско-американская деятельница ехала в Минск, чтобы выступить здесь с лекцией на тему...
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