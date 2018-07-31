В Беларуси создается профсоюз айтишников

Его главные цели — социальная поддержка айтишников и их семей, решение конфликтов и споров между работником и работодателем. dev.by попытался выяснить, зачем им это нужно и как это будет работать.





- Когда и кто решил создавать профсоюз для айтишников? Насколько я помню, два года назад ПВТ рассылал в компании такое предложение. Это тот самый профсоюз?





О.Л.: Нет. Два года назад у Федерации профсоюзов Беларуси была идея создать профсоюз для айтишников. Они обратились в ПВТ и начали продвигать идею, как говорят, «сверху». Но администрация ПВТ объяснила, что не может или не хочет повлиять на работников компаний-резидентов Парка. К тому же директорам и руководителям ИТ-компаний профсоюз не нужен. Поэтому попытка зайти «сверху» провалилась.





- А как родилась ваша идея?





Ф.Б: Наша идея появилась несколько месяцев назад, когда три человека — я, моя жена и Ольга — разговорились в пабе. Я говорил им, что хотел разбить отпуск на нужное мне количество частей, например, четыре маленьких отпуска, но работодатель не разрешил (действовал по закону, ст. 174 Трудового кодекса — прим. ред.). Для этого, сказал он, нужен коллективный договор, который могут заключать только профсоюзы. Тогда я задумался: если это может делать только профсоюз, так почему бы его не создать?





О.Л.: Поскольку у меня экономическое образование, и я неплохо знакома с Трудовым кодексом, я согласилась помочь Флопу. К тому же у меня много знакомых в ИТ, и я не раз убеждалась, что программисты слабы в юридическом поле. Из-за этого возникают ситуации, подобные этой: один мой знакомый разработчик недавно остался без работы. Когда он рассказал детали увольнения, я была в шоке, что человек так спокойно подписал договор. Оказалось, проект завершился, и людей уволили без выходного пособия.





После этого случая я встретилась с администрацией Федерации профсоюзов Беларуси, и они поддержали нашу идею создания ПРОИТ «снизу». Пока у нас нет первой первичной организации, можно сказать, что поддержали нас «на словах». Но они уже предоставили свой устав и методичку по созданию «первички», помогли в разработке структуры организации. В дальнейшем ПРОИТ будет частью ФПБ.



