Найден царский курган рода саков с золотыми драгоценностями

Было обнаружено около 3 тысяч драгоценных предметов внутри кургана «Елеке Сазы» в Таргабатайском районе, пишет британская газета Daily Mail.













Считается, что эта «бесценная» сокровищница принадлежит королевскому роду или элитной знати рода саков, что когда-то царствовали в Центральной Азии.





Среди находок оказались серьги в форме колоколов, золотые пластины с заклепками и ожерелье с драгоценными камнями. Золотые бусины, украшающие одежду, были изготовлены с использованием сложных методов микропайки, что указывало на исключительно высокий уровень ювелирных навыков мастеров того времени, отмечается в статье.





Археологи ожидают найти и останки владельцев этих сверкающих сокровищ, но они еще не приступили к выкапыванию их могил.





«Большое количество ценных находок в этом кургане позволяет нам утверждать, что здесь захоронены мужчина и женщина — правители или люди, принадлежавшие к элите сакского общества», - говорит ответственная за раскопки профессор Зейнолла Самашева.





«Эта находка дает нам совершенно иное представление об истории нашего народа», - отмечает глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.





«У древних людей были исключительные навыки в охоте, добыче полезных ископаемых, продаже и изготовлении ювелирных изделий. Мы являемся наследниками великих людей и великих технологий», - рассказывает также Даниал.





ca-news.org На местности «Елеке Сазы» расположено около 200 курганов, где эти сокровища и были найдены, но многие из курганов были опустошены еще в древние времена. Эта местность с богатыми пастбищами считается «раем царей саков», передает





Первые ювелирные изделия здесь были извлечены два года назад, хотя во времена правления Петра 1 часть сокровища была перемещена. Несмотря на это, эксперты считают, что они найдут еще больше золотого наследия рода саков.





«Здесь много курганов и перспективы довольно высоки», - заключил ведущий казахский археолог Ербен Оралбай.





Саки считаются восточными ветвями скифских народов. Они являлись кочевым племенем и разговаривали на языке схожим с иранским.



