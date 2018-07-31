Лепс ударил ведущую во время интервью









Григорий Лепс с дочерью Евой





"Экспресс-газета" , праздник не обошелся без скандала — отличился певец Григорий Лепс, которому так не понравились вопросы подошедшей к нему телеведущей Аллы Михеевой, что вместо ответа он нанес «обидчице» довольно чувствительный удар. Как пишет, праздник не обошелся без скандала — отличился певец Григорий Лепс, которому так не понравились вопросы подошедшей к нему телеведущей Аллы Михеевой, что вместо ответа он нанес «обидчице» довольно чувствительный удар.





По сведениям очевидцев, звезда рубрики «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант» решила сделать разговор с именитым собеседником более скандальным и спросила, сколько тот заплатил за поступление одной из трех своих дочерей в элитное учебное заведение, а также отпустила некий комментарий по поводу внешности девушки. Как пишет Telegram-канал Super, артист дальше слушать не стал и ударил Аллу микрофоном. Получила ли журналистка травму, неизвестно, однако почти сразу после инцидента она вместе со съемочной группой уехала с фестиваля.





Отметим, что у 56-летнего певца четверо детей: дочери Инга, Ева и Николь и сын Вано. Старшим дочерям он действительно помог войти во взрослую жизнь. Так, Инга училась сначала в Лондоне, потом перебралась в Нью-Йорк, где закончила знаменитую Американскую академию драматического искусства. А Ева, которой сейчас всего 16 лет, уже выступает в продюсируемой Лепсом «девчачьей» группе Cosmos Girls, в которую помимо нее входят 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница пятого сезона шоу «Голос.Дети» Эден Голан. Коллектив уже выступал на фестивале Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала», появился он и на «Жаре-2018».