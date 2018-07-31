В Великобритании тренерам будут показывать желтые и красные карточки

Карточки начнут действовать уже в сезоне 2018/19, сообщает Sky Sports. Карточки судьи будут показывать за неподобающее поведение в Чемпионшипе (второй по силе дивизион Англии после Премьер-лиги). В Премьер-лиге таких нововведений пока не будет, но элитные клубы увидят карточки для тренеров в Кубке Англии, Кубке Лиги и Суперкубке Англии. Также получать желтые и красные карточки смогут тренеры в Национальной лиге. До этого арбитры просто отправляли тренеров на трибуны в случае несоответствующего поведения.



