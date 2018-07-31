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В Быховском районе ростовщики незаконно нажили 144 тыс рублей

01.08.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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В Быховском районе завели уголовное дело на группу ростовщиков, которые обманным путем нажили 144 тысячи рублей.


Фрагмент картины "Ростовщик" Квентина Метсиса

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госконтроля, 58-летний мужчина вместе со своей женой и молодой сожительницей решили подзаработать на ростовщичестве — давали людям деньги под проценты и брали со своих "клиентов" расписки.

Когда должники возвращали деньги, расписки не возвращались и не терялись. Кредиторы шли в суд и во второй раз взимали с людей деньги. Такую деятельность они вели с апреля 2013 года по февраль 2017 года. Услугами ростовщиков воспользовались 33 человека, а прибыль составила 144,1 тысячи рублей.

Сейчас их бизнес квалифицируется как действие преступной группы. Им инкриминируют незаконную предпринимательскую деятельность и мошенничество (ч.2 ст. 233, ч. 1, 2, 3 ст. 209 УК). Организатора "фирмы" взяли под стражу.


 
 
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В Быховском районе завели уголовное дело на группу ростовщиков, которые обманным путем нажили 144 тысячи рублей.
 
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