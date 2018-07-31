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Экономист «дал наводку» главе КГБ Вакульчику
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал убыточность белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
а станицах
Леонид Заико отреагировал на это так:
– Товарищ Вакульчик, вот вам тема для размышления: почему, продавая на внешних рынках за конвертируемую валюту 2/3 нефти, которую покупает сама Беларусь, наши НПЗ убыточны? Почему многострадальная страна несет убытки, если белорусские НПЗ продают на мировом рынке переработанную российскую нефть?
– Если покопаться в гаражах нефтяных баронов, можно, наверное, найти гораздо больше, чем $ 600 тыс., – добавил Ярослав Романчук.
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Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал убыточность белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
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