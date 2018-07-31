Экономист «дал наводку» главе КГБ Вакульчику

БелГазеты экономист Ярослав Романчук обратил внимание, что за январь-май нефтепереработка понесла убытков от реализации продукции на BYN 68,4 млн., а рентабельность продаж упала на 0,9%, против роста на 3,2% за аналогичный период 2017 г. а станицахэкономист Ярослав Романчук обратил внимание, что за январь-май нефтепереработка понесла убытков от реализации продукции на BYN 68,4 млн., а рентабельность продаж упала на 0,9%, против роста на 3,2% за аналогичный период 2017 г.





Леонид Заико отреагировал на это так:





– Товарищ Вакульчик, вот вам тема для размышления: почему, продавая на внешних рынках за конвертируемую валюту 2/3 нефти, которую покупает сама Беларусь, наши НПЗ убыточны? Почему многострадальная страна несет убытки, если белорусские НПЗ продают на мировом рынке переработанную российскую нефть?





– Если покопаться в гаражах нефтяных баронов, можно, наверное, найти гораздо больше, чем $ 600 тыс., – добавил Ярослав Романчук.