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Экономист «дал наводку» главе КГБ Вакульчику

01.08.2018 08:03 — Разное | Партизан  
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Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал убыточность белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

а станицах БелГазеты экономист Ярослав Романчук обратил внимание, что за январь-май нефтепереработка понесла убытков от реализации продукции на BYN 68,4 млн., а рентабельность продаж упала на 0,9%, против роста на 3,2% за аналогичный период 2017 г.

Леонид Заико отреагировал на это так:

– Товарищ Вакульчик, вот вам тема для размышления: почему, продавая на внешних рынках за конвертируемую валюту 2/3 нефти, которую покупает сама Беларусь, наши НПЗ убыточны? Почему многострадальная страна несет убытки, если белорусские НПЗ продают на мировом рынке переработанную российскую нефть?

– Если покопаться в гаражах нефтяных баронов, можно, наверное, найти гораздо больше, чем $ 600 тыс., – добавил Ярослав Романчук.

 
 
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Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал убыточность белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
 
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