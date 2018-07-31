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Смоленская катастрофа: польские прокуроры поедут в Россию

01.08.2018 08:01 — Разное | Партизан  
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РФ направила в польский МИД письмо с разрешением на обследование обломков борта №1, на котором под Смоленском разбился президент Лех Качиньский.


Фото: Radio Polska

Следственный комитет РФ согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования обломков польского самолета Ту-154М, на котором вблизи аэродрома Северный 10 апреля 2010 года разбилась вся правящая элита Польши. Соответствующее письмо из Москвы поступило в польский МИД, передает Wpolityce.

"Польская сторона получила информацию о возможности прибытия представителей польских компетентных органов в РФ, а также предлагает договориться о дате их прибытия с целью принять участие в рассмотрении дополнительных блоков, узлов и элементов конструкции Ту-154М", - сказано в сообщении.

В письме российский МИД заявляет, что реконструкция из обломков самолета, собранных на месте происшествия, невозможна без ущерба, изменения вида и особых примет.

Как сообщил прокурор Аркадиуш Ярашек, российская сторона рассмотрела положительно одно из заявлений о международной юрпомощи в расследовании причин катастрофы, передает Польское Радио.

Обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Кремль отказывается отдавать их Польше, "пока не закончит собственное следствие", называя безосновательным новое расследование начатое Польшей, власти которой не признают отчет прежней комиссии. Польша ищет доказательства вины России в катастрофе и, в частности, присутствие на борту номер1 взрывчатки. 

Ранее детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки. 

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Среди жертв: президент Польши Лех Качиньский и его супруга, предыдущий президент Польши Рышард Качаровский, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели.


 
 
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РФ направила в польский МИД письмо с разрешением на обследование обломков борта №1, на котором под Смоленском разбился президент Лех Качиньский.
 
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