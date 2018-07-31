В Москве издали учебник-хрестоматию по белорусскому языку





Фото: Радио Свобода





В Москве издали первое пособие по изучению белорусского методом Ильи Франка. Суть этого метода — учебное чтение. В пособии содержится текст на языке оригинала и рядом — перевод. Таким образом читатель знакомится с художественным произведением, читая предложение в оригинале и сразу предложение в переводе.





Для обучения белорусскому языку выбрали сборник рассказов Людмилы Рублевской "Старосветские мифы города Б", а для обложки использовали рисунок Наполеона Орды.





Перевод на русский язык сделала Людмила Фирсова из Бреста





Ранее в серии учебных хрестоматий выходили произведения Толкиена, Диккенса и других зарубежных авторов, сообщает Радио Свобода.



