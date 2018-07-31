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В Москве издали учебник-хрестоматию по белорусскому языку

01.08.2018 07:54 — Разное | Партизан  
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Суть этого метода — учебное чтение.


Фото: Радио Свобода

В Москве издали первое пособие по изучению белорусского методом Ильи Франка. Суть этого метода — учебное чтение. В пособии содержится текст на языке оригинала и рядом — перевод. Таким образом читатель знакомится с художественным произведением, читая предложение в оригинале и сразу предложение в переводе.

Для обучения белорусскому языку выбрали сборник рассказов Людмилы Рублевской "Старосветские мифы города Б", а для обложки использовали рисунок Наполеона Орды.

Перевод на русский язык сделала Людмила Фирсова из Бреста.

Ранее в серии учебных хрестоматий выходили произведения Толкиена, Диккенса и других зарубежных авторов, сообщает Радио Свобода.


 
Теги: Брест
 
 
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