Михаил Захаров: возглавить сборную? Это исключено





- Сидоренко справится на посту главного тренера сборной? Ну если его назначал Савилов, то справится. Ну как он не справится? Должен справиться.





- Вас не рассматривали на пост главного тренера сборной?





- Мне Басков Дима позвонил и сказал подготовить резюме. Я думаю, какое вам надо резюме, если "Юность" провела 13 финалов. Для "Юности" и для любого тренера это хороший показатель.





by.tribuna.com со ссылкой на "Беларусь 5". Нет-нет. Это исключено. Ни под каким предлогом. Я, честно говоря, и сам не понял, что я делал в сборной на ЧМ-2018. Это было для меня непонятно. Нет. Это исключено. Есть там ребята. Пускай работают. Это хорошие специалисты, у них все получится, — цитирует Захаровасо ссылкой на "Беларусь 5".



